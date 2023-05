Gabriel Rocha assume o Desenvolvimento Social de Itaquá a partir desta semana

Gabriel da Rocha Costa é o novo secretário de Desenvolvimento Social de Itaquaquecetuba. Formado em serviço social e pós-graduado em saúde pública, o assistente social de 23 anos também é professor de sociologia e faz pós-graduação em docência do ensino superior e gestão pública.

A partir desta segunda-feira (8), ele substitui a ex-secretária Claudia Marzagão, que se licenciou do cargo para traçar objetivos pessoais. O novo secretário ocupava, até então, o cargo de assessor especial de gestão na Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania de Itaquaquecetuba.

Na função, contribuiu ativamente com atendimentos direcionados à área social e prestou suporte na organização de eventos do Fundo Social de Solidariedade. Antes disso, também somou experiências na coordenação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Jardim Itaquá e do CREAS da cidade.

A prefeitura agradece à ex-secretária pelo serviço prestado e deseja boa sorte ao novo secretário de Desenvolvimento Social.