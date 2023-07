Gambale e Bertaiolli votam a favor e Alvino vai contra Reforma Tributária

Pelas redes sociais o ex-prefeito de Mogi, Bertaiolli, se pronunciou sobre seu voto.

Ele defende que o sistema tributário no País tinha de ser atualizado.

“É preciso sintonizar o Brasil com o mundo e fazer com que as cadeias produtivas, que estão se movimentando de forma globalizada, possam escolher o nosso país para se instalar, gerando mais emprego e desenvolvimento econômico e social”, disse.

Bertaiolli ainda fala que o antigo sistema tributário afastava grandes empresas de virem para o Brasil, e ressalta que as leis sobre o “Simples Nacional ter sido preservado”.

“Entendo que essa reforma, aprovada depois de muita discussão, debate e um profundo trabalho de análise e estudos, trouxe ainda outra grande conquista: o Simples Nacional foi preservado e mantido igual ao que era antes. Esse foi um pedido nosso, atendendo as Associações Comerciais e as Pequenas Empresas, o segmento que mais gera emprego e renda para o trabalhador”, concluiu.

Ele concluiu lembrando que o antigo sistema era confuso, e a partir de agora vai ser simplificado e mais justo.

“Antes, além de termos a maior carga tributária do mundo, nós não sabíamos quanto pagávamos e nem qual era ao certo o valor do bem adquirido e do imposto acumulado. Agora, teremos transparência”, explicou.

O deputado Rodrigo Gambale publicou vídeo respondendo pergunta de seguidor sobre a reforma.

Ele defende que o sistema fosse simplificado, e a nova reforma era um caminho “para ajudar muito a acelerar o desenvolvimento do nosso país”.

“Nós temos certeza de que a reforma vai ajudar muito a acelerar o desenvolvimento. Vai ajudar o nosso crescimento. É uma proposta desenvolvida pelos parlamentares”, afirmou.

O deputado Marcio Alvino foi contrário, mas não publicou nenhuma mensagem nas redes sociais. O DS pediu uma posição do deputado sobre o assunto, mas não recebeu uma resposta até o fechamento desta reportagem

Tarcísio

Nesta semana o deputado Tarcísio de Freitas teve desentendimento com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ele recebeu vaias de apoiadores do ex-presidente, que era contrário a reforma tributária.

Sobre o ocorrido, Rodrigo Gambale também comentou em vídeo. Ele agradeceu Tarcísio por enfrentar a situação e defender o melhor para São Paulo.

“Governador Tarcísio, parabéns! Tenho orgulho de ser governador no meu estado pelo senhor. Mesmo acuado, vaiado, não teve medo de expor o seu entendimento do que é bom para o Brasil”, disse no vídeo..

