Gasolina comum tem valor médio de R$ 5,87 na região, aponta ANP

A gasolina comum tem um valor médio de R$ 5,87 no Alto Tietê, de acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A pesquisa foi feita em 37 postos de Suzano, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba na semana de 10 a 16 de agosto. A média de preços mais alta do combustível é de Mogi, onde a gasolina comum custa, em média, R$ 5,96. A pesquisa foi feita em 17 postos da cidade.

Em Itaquá foi registrada a média mais barata: R$ 5,76, com o levantamento feito em 10 postos. Suzano fica entre as duas, com uma média de R$ 5,90. A pesquisa na cidade foi feita em 10 postos de combustíveis.

A ANP também fez o levantamento de outros combustíveis. A gasolina aditivada tem uma média de R$ 6,12 na região, enquanto o etanol custa R$ 3,85 em média.

Mogi tem os maiores valores nos dois combustíveis: R$ 6,32 e R$ 3,93. Em Itaquá são os menores valores médios, com R$ 6,01 e R$ 3,80. Suzano fica entre as duas, com médias de R$ 6,04 e 3,82.

PRESIDENTE LULA

Em julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou que os órgãos de defesa do consumidor fiscalizem os preços dos combustíveis para que a população pague o valor justo pelos produtos. Para ele, quando a Petrobras reduz os valores, os postos devem baixar o preço na mesma magnitude para o consumidor.

“É preciso que esses órgãos que têm a função de fiscalizar não permitam que nenhum posto de gasolina neste país venda a gasolina mais cara do que aquilo que é o preço que ela tem que vender. E muito menos óleo diesel. Não é possível que a Petrobras anuncia o desconto de 1 centavo e esse desconto não chega para o consumidor”, disse. “Se a Petrobras consegue entregar [o gás de cozinha] a R$ 37, quem diabos está roubando que chega a R$ 140 [para o consumidor]? Para que ganhar tanto? Então, quando a gente fala que quer fazer as coisas, chamam a gente de populista: ‘está interferindo no mercado’. Eu quero interferir no mercado para baixar o preço da comida, é isso que eu quero”, reforçou o presidente.