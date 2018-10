GCM celebra 10 anos de fundação

Os guardas municipais foram condecorados na manhã dessa terça-feira (2), durante atividade na Praça dos Eventos, com a Medalha Valor GCM Grau Bronze 10 anos, em reconhecimento pelos excelentes serviços prestados com honra, bravura e louvor aos munícipes de Poá durante os últimos anos.

O evento contou com a participação do prefeito Gian Lopes (PR), do vice-prefeito e secretário de Saúde e da Mulher, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, do secretário de Segurança Urbana, Carlos Setsuo Mutuo, vereadores, entre outros representantes do Poder Público e familiares dos GCMs.

“Parabenizo a todos por estes 10 anos de luta na GCM. Esta é uma homenagem importante a vocês que têm trabalhado para melhoria da segurança em nosso município. Aproveito para confirmar que o Centro de Segurança Integrada (CSI) será instalado em breve em Poá. Os recursos para o projeto já foram garantidos junto ao governo estadual. O CSI contará com um trabalho conjunto da Guarda Civil Municipal e das polícias Civil e Militar. Será um equipamento para melhorar a questão do monitoramento na cidade, que contará com as melhores ferramentas tecnológicas para serem aliadas no trabalho das polícias e no combate ao crime”, explicou o prefeito.

O secretário de Segurança Urbana, Carlos Setsuo Mutuo, disse estar honrado pela oportunidade de participar do evento em comemoração aos 10 anos de criação da GCM. “Com muita honra que estou aqui na frente, emocionado, porque acompanho diariamente o trabalho destes importantes homens e mulheres, que estão conquistando seus objetivos dia a dia. Hoje a GCM tem contribuído muito com a segurança em nosso município para diminuição de todos os índices criminais. Parabéns a todos por estes 10 anos”.

Ainda durante o evento, o GCM 1ª Classe José Ferreira de Souza foi escolhido pelo comando como o Agente Destaque do mês de setembro. Também acompanharam a atividade vereadores municipais, o secretário de Indústria, Comércio e Relações do Trabalho, Ricardo Massa, o delegado Renato de Almeida Barros, o capitão PM, Roberto Marques Colentuano (2ª Companhia da PM) e o presidente da ACIP, Francisco Quintino.