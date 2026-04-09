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Jornal Diário de Suzano - 09/04/2026
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Região

GCM de Ferraz leva projeto educativo do canil para escola e ensina disciplina e cidadania

Equipe do canil municipal esteve na Escola Estadual Martha Calixto Cazagrande com demonstração educativa e recreativa sobre trabalho vocacional com cães

09 abril 2026 - 15h11Por De Ferraz
Além de apresentar o trabalho do canil, a equipe da GCM aproveitou a oportunidade para falar sobre as diversas frentes de atuação da corporação Além de apresentar o trabalho do canil, a equipe da GCM aproveitou a oportunidade para falar sobre as diversas frentes de atuação da corporação - (Foto: Isis Katherine/Secom FV)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos realizou nesta quinta-feira (09) ação educativa na Escola Estadual Martha Calixto Cazagrande, levando o projeto de demonstração vocacional do canil municipal para estudantes do ensino fundamental. A iniciativa, que já vem sendo desenvolvida em escolas da rede municipal, foi convidada pela unidade estadual para mostrar aos alunos como funciona o trabalho com cães de guarda e a importância da disciplina tanto no adestramento quanto na vida.
 
A atividade tem cunho educacional, mas carrega uma mensagem importante: disciplina é fundamental para qualquer conquista. "Se você não tem disciplina, você não consegue dominar o cachorro. Mas isso vale para tudo na vida. A disciplina que ensinamos no canil é a mesma que os jovens precisam ter nos estudos, na família, nos seus objetivos", explicou o GCM Oliveira durante a apresentação.

Além de apresentar o trabalho do canil, a equipe da GCM aproveitou a oportunidade para falar sobre as diversas frentes de atuação da corporação no município. Entre as ações desenvolvidas estão: Patrulha Maria da Penha: Acompanhamento e proteção de mulheres vítimas de violência doméstica que possuem medida protetiva. Resgate de animais: Atendimento a animais em situação de risco, maus-tratos ou abandono, com apoio do canil municipal. Combate à perturbação de sossego: Fiscalização de poluição sonora e perturbação do sossego público, especialmente em horários noturnos. Combate ao tráfico de drogas: Apoio às operações de segurança pública com uso de cães farejadores e patrulhamento ostensivo. Patrulhamento escolar: Ronda preventiva em unidades escolares, garantindo segurança para alunos, professores e funcionários.
 
O projeto de demonstração educativa do canil já vem sendo desenvolvido pela GCM de Ferraz desde o início do ano em escolas da rede municipal de ensino fundamental. A proposta é levar conhecimento, despertar vocações e, principalmente, trabalhar valores como disciplina, respeito, responsabilidade e cidadania com crianças e adolescentes.
 
"Quando a gente entra numa escola, não estamos apenas mostrando cachorros adestrados. Estamos plantando sementes de disciplina, de respeito, de amor aos animais e de valorização do trabalho da segurança pública. Muitos desses jovens vão se inspirar e quem sabe um dia estarão conosco, servindo à população", destacou GCM Oliveira. 

A ação reforça a parceria entre a Guarda Civil Municipal e a rede de educação, unindo segurança pública e ensino na formação de cidadãos mais conscientes e preparados. Trabalhar a prevenção desde cedo, por meio de ações educativas, é uma das estratégias da corporação para construir uma cultura de paz e respeito no município.

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