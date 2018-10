GCM de Ferraz multa indivíduo em R$ 1,9 mil por descarte iregular

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos autuou um morador em R$ 1.948,80 por descarte irregular de resíduos. O fato aconteceu no sábado, dia 29, na Rua Firminiano de Moraes Pinto, no Jardim Ferrazense. A Prefeitura informou que esta via está sendo revitalizada.

No local, os guardas descobriram que o munícipe estava fazendo o descarte irregular de resíduos com restos de construção civil, que eram de uma reforma no interior de seu imóvel. Por isto, ele recebeu multa de 20 Unidades Fiscais do Muncípio (UFM's), o que totaliza a R$ 1,9 mil.

A corporação destaca que no local, já havia uma operação de monitoramento devido a diversas reincidências da prática de descarte. Vale destacar que a área do limite entre Ferraz e Poá é constantemente limpa pela Prefeitura. Nos últimas dias, a Rua Firminiano recebeu novo asfalto, construção de um muro de arrimo e demais revitalizações.

De acordo com o comandante da GCM, Cléverson Ramos, a população pode contribuir diretamente com a preservação do meio ambiente, por meio de denúncias neste sentido. "O descarte irregular de resíduos pode ser deunciado pelo telefone 4679-4334, aonde a GCM atuará prontamente com o objetivo de frustar este tipo de prática. Lembrando que, além da infração administrativa, alguns casos de descarte irregular podem ser enquadrados como crime ambiental", disse Ramos.