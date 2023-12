GCM de Itaquá apreende em comércio 170 itens de furto

A Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba realizou, na quarta-feira (20), a apreensão de 170 materiais em um comércio clandestino no Jardim Califórnia. O responsável pelo local foi conduzido para a delegacia.



Os guardas realizavam patrulhamento preventivo quando avistaram duas placas de sinalização de trânsito. Averiguando o local, foi descoberto os demais materiais que eram vendidos com preços abaixo do mercado. O comércio foi lacrado pela Divisão de Fiscalização de Posturas porque não possuía alvará de funcionamento.



Entre os produtos apreendidos foram encontradas máquinas de corte, fios, refletores, bicicleta, furadeira, roçadeira, celular - inclusive com áudios negociando os materiais -, aspirador, motosserra e caixa de som.



Segundo o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira, o material é usado para sustentar o tráfico. "Muitos usuários de entorpecentes furtam esses materiais para depois vender e comprar drogas. Infelizmente há lugares que compram sem verificar a procedência", destacou.



"É fundamental que continuemos fortes no patrulhamento preventivo. Ações como essa vão enfraquecendo o tráfico e também é uma forma de conscientizar a população a sempre adquirir produtos com nota fiscal", reforçou o prefeito Eduardo Boigues.



Denúncias devem ser feitas pelo 153.