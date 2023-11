GCM de Itaquá realiza operação noturna para inibir tráfico em 13 bairros

A Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba realizou, na madrugada da última sexta-feira (10), uma operação contra a criminalidade com o apoio das motocicletas da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e do caminhão tempestade.

Sob orientação para a retirada de entorpecentes das ruas e diminuição do índice criminal, os agentes passaram pelos bairros Marengo, Caiuby, Amazonas, Odete, Josely, Miray, Luciana, Arizona, Scaffid, Amanda, Pedreira, Terra Prometida e Recanto Mônica.

"Nós trabalhamos para a segurança da população. Cada vez que tiramos drogas das ruas, além do prejuízo ao tráfico, também evitamos o uso dessas substâncias nocivas para os jovens, que na maioria das vezes rouba para manter o vício causado pelo tráfico", contou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.

A operação resultou na dispersão de perturbação de sossego, além de apreender o total de 712 unidades de entorpecentes, sendo cocaína (238), maconha (159), K9 (9), crack (306), dois celulares, R$ 169 em dinheiro e uma motocicleta que era utilizada para a prática de roubos.

11 mil invólucros de drogas foram apreendidos em outubro

No mês de outubro, 11.824 invólucros de drogas foram retirados das ruas, sendo 3.763 de cocaína, 3.029 de maconha, 2.700 de crack, 2.259 de drogas k, 43 de skank, 20 de morfina e 10 de ecstasy, além do valor de R$ 11.145,00 em espécie. Cinco pessoas foram encaminhadas para a delegacia e nove veículos foram recuperados.

Durante a avaliação da GCM, foi constatado que a maior parte das apreensões de drogas acontecem no entorno de equipamentos públicos como escolas e unidades de saúde. Para evitar que o tráfico avance, bem como outros tipos de crimes, os policiais municipais realizam rondas preventivas em todos os bairros, dividindo as equipes de maneira estratégica.

"A secretaria mantém uma forte parceria com as polícias Militar e Civil de forma a gerar o serviço de inteligência com base em dados e estatísticas criminais compartilhadas", destacou o prefeito Eduardo Boigues.

Também é realizado o trabalho preventivo e educativo nas escolas pelo Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas e à Violência (GUARD). Os agentes interagem com os estudantes alertando sobre os perigos relacionados à violência e drogas.

A população pode solicitar a presença da GCM por meio do 153 ou pelo número (11) 4753-1108.