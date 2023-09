GCM de Itaquá retira 1,5 mil unidades de drogas das ruas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba retirou das ruas cerca de 1,5 mil unidades de drogas na última semana durante patrulhamento preventivo. Cinco pessoas foram detidas, um aparelho celular e R$ 493 em espécie foram apreendidos junto com maconha, cocaína, droga K e skank.

"A Força Azul de Itaquá está em toda a cidade, gerando maior sensação de segurança na população e defendendo os equipamentos públicos para uso da população em seu dia a dia", comentou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.

As ações aconteceram no Jardim Odete, Residencial Fortuna, Jardim Nascente, Vila Virgínia, Quinta da Boa Vista, Aracaré, Monte Belo, Jardim Campo Limpo, Jardim Miray, Açafrão, Recanto Mônica, Marengo Baixo e Jardim Paineira.



"Nossa cidade está protegida, com mais guardas preparados para defender a população de crimes patrimoniais e contra o tráfico de drogas", acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.

A GCM deve ser acionada pelos telefones 153 ou (11) 4753-1108.