GCM de Poá forma novos agentes para atuar no Programa Guard

Novos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá receberam nesta segunda-feira (7) o certificado de formação para atuar no Guard (Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas). A capacitação, promovida em parceria com as GCMs de Suzano, Itaquaquecetuba e o Conselho Tutelar de Poá, prepara os profissionais para levar orientações sobre drogas, cidadania, convivência social e bullying às escolas do município.

A cerimônia de certificação contou com a presença do secretário de Segurança de Poá, Comandante Ferreira, além dos secretários de Educação, Diego Moreira, e de Governo, Saul Pereira. Foram certificados os agentes Tamires de Andrade Santos, Henrique Vasconcelos da Silva, Ivison Bezerra da Silva e Regis José de Macedo. Com eles, o número de GCMs aptos a atuar no programa em Poá chega a oito.

O projeto Guard será iniciado no segundo semestre letivo de 2025, após o retorno das férias escolares, e será voltado para os estudantes do 5º ano do ensino fundamental. A proposta é trabalhar de forma preventiva, dentro das salas de aula, temas sensíveis e de grande relevância para o desenvolvimento social das crianças.

Inspirado em práticas de policiamento comunitário, o Guard tem como objetivo não apenas informar, mas também construir uma relação de confiança entre os estudantes e os agentes da GCM. A partir de aulas planejadas e ministradas por guardas civis especialmente treinados, o programa atua na conscientização sobre os riscos do uso de drogas e em assuntos como respeito às normas, valorização da vida e fortalecimento da cidadania.

O Guard segue o modelo de programas já consolidados no Brasil e no exterior, como o Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas), aplicado por diversas polícias militares em estados brasileiros. No entanto, o projeto de Poá conta com uma abordagem própria, construída com base na realidade local e adaptada às necessidades específicas da rede municipal de ensino.

Para o secretário de Segurança de Poá, o projeto representa um avanço no vínculo entre Poder Público e Comunidade. “Esse programa é muito importante para trazer um ambiente de paz para as escolas, tanto para os funcionários, quanto para os alunos e a sociedade. É um projeto que tem um olhar clínico para o município, com a própria regionalidade. É por meio das crianças que queremos atingir as famílias, para que a sociedade local se desenvolva com essa educação”, explicou.

O secretário de Educação destacou a importância da parceria com a pasta de Segurança. “Desde quando conheci o projeto, fiquei muito feliz. Para nós, nesta parceria entre as Secretarias de Segurança e Educação, quem ganha é a criança e a cidade. Caminhando de mãos dadas, olhando para o mesmo lugar. Somar a experiência pedagógica com a experiência na segurança não tem como dar errado”, disse Diego.

O chefe da pasta de Governo, Saul Pereira, também comentou a relevância da ação. “Essa é uma atividade muito importante, tanto para os alunos, quanto para professores e toda a sociedade. Além de combater o uso de substâncias psicoativas, o projeto visa despertar nos alunos valores como empatia, responsabilidade social e respeito às diferenças.”, pontuou.

O prefeito Saulo Souza enfatizou a necessidade de trabalhar temas importantes desde a infância. “Investir na educação e na formação cidadã desde cedo é a chave para construirmos uma sociedade mais justa, segura e consciente. Com o Guard, damos um passo importante nesse caminho, cuidando do presente para garantir um futuro melhor para nossas crianças e para toda Poá.”