GCM de Poá passa por padronização

A Guarda Civil Municipal de Poá (GCM) está passando por um processo de padronização. Na manhã de quinta-feira (16), o secretário de Segurança Urbana, Carlos Setsuo, apresentou informações com relação ao assunto aos vereadores Luiz Eduardo Oliveira Alves, o Edinho do Kemel, e Francisco Paulo Garcez, o Sargento Garcez. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Poá (Acip), Francisco Quintino, que tem contribuído com a GCM na questão da uniformização, também participou da atividade.

"Está ocorrendo em diversas cidades do País um movimento das Guardas Municipais que estão padronizando seus uniformes e patentes hierárquicas e Poá está acompanhando este processo. O servidor uniformizado transmite respeito e segurança e acaba servindo como um modelo de disciplina e demonstra que o órgão público que representa está estruturado, a fim de atender as necessidades dos munícipes", comentou o secretário de Segurança Urbana, Carlos Setsuo.

Ainda de acordo com o secretário, a Prefeitura de Poá tem trabalhado para oferecer as melhores ferramentas para serem aliadas no trabalho de combate ao crime. Estão sendo realizadas no município, ainda, ações como bloqueios nas entradas e saídas, nas divisas com outras cidades e o trabalho de equipes em diversos bairros e vias.

Poá também tem trabalhado para ampliar o monitoramento por câmeras nos bairros e esta ação conta com o apoio da comunidade, por meio de um programa de cooperação entre o Poder Público e a sociedade, em que os aparelhos de vigilância particulares e públicos são integrados em uma mesma central.

"Recentemente a Secretaria de Segurança Urbana de Poá iniciou um trabalho com líderes de bairros e criou um grupo no aplicativo WhatsApp, chamado Poá+Segura. O objetivo da ação também foi aumentar o monitoramento da cidade em parceria com a população", concluiu Setsuo.