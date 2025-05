GCM de Suzano apreende drogas no Jardim Alterópolis após denúncia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu na manhã desta quinta-feira (22/05) uma sacola com porções de drogas no bairro Jardim Alterópolis. A ação ocorreu após denúncia sobre movimentação suspeita nos arredores da Escola Estadual Professora Yolanda Bassi.

De acordo com os agentes, um cidadão informou que um indivíduo estaria promovendo o tráfico de entorpecentes na rua Eziquiel Corrêa de Machado. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu em direção a um terreno extenso, dificultando sua captura.

Durante varredura no local, a equipe localizou uma sacola preta contendo 160 porções de cocaína, 26 de maconha e três de crack. O material foi recolhido e apresentado no 2º Distrito Policial do Boa Vista, onde ficou apreendido pela autoridade de plantão.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da ação. “Mais uma vez, a GCM atuou com seriedade e compromisso. Essa apreensão reforça nosso esforço em retirar criminosos das ruas e responder rapidamente às denúncias da população”, afirmou.

Serviço

A GCM de Suzano atende 24 horas por dia pelo telefone (11) 4746-3297. A participação da população é essencial para fortalecer a segurança da cidade.