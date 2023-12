GCM lança 'Operação Natal Azul' para reforço no policiamento dos centros comerciais de Itaquá

A Prefeitura de Itaquaquecetuba lançou a Operação Natal Azul para garantir a segurança da população durante as compras de fim de ano. A ação contempla a área central e polos comerciais dos bairros, com reforço no policiamento das 9h às 21h.



"Fazemos a prevenção pela presença. Além das equipes posicionadas, há agentes em viaturas e supedâneos para que a população possa escolher os presentes com tranquilidade", disse o prefeito Eduardo Boigues.



Para desenvolver a ação, a Secretaria de Segurança Urbana mapeou os locais estratégicos e orienta que seja evitada a realização de compras com dinheiro em espécie, preferindo cartão ou Pix, sempre com a atenção redobrada.



"Conhecemos a necessidade da população e mapeamos as possíveis áreas vulneráveis para reforçarmos o policiamento nesses locais e proporcionarmos mais segurança para os munícipes", finalizou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.



Em casos de emergência e comunicados de crime, a GCM deve ser acionada pelo 153.