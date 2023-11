GCM recupera três veículos durante patrulhamento

Em patrulhamento realizado nos dias 29 de outubro e 1º de novembro (domingo e quinta-feira), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano localizou três veículos que estavam irregulares e com queixa de furto e roubo em bairros diferentes da cidade.

Na primeira ocorrência, agentes da Ronda Ostensiva Motorizada (Romo) perceberam um motociclista em uma Yamaha YBR, na cor preta, transitando pela contramão no viaduto Ryu Mizuno, na região central de Suzano. Ao se aproximar do veículo para efetuar a abordagem, o grupamento ainda notou que a moto ostentava placa de identificação artesanal e ausência de retrovisores.

Sinais para que o motociclista estacionasse foram emitidos e na avenida Vereador João Batista Fitipaldi a abordagem foi realizada, ocasião em que também foi constatado que o modelo não tinha número do motor e estava com a identificação do chassi adulterada. O caso foi encaminhado para a Delegacia Central (DP) de Polícia.

No mesmo dia, logo após as 20 horas, desta vez no bairro Jardim Casa Branca, a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) recebeu denúncia sobre a localização de uma motocicleta Honda Twister, laranja, em um local de vegetação próximo a estrada dos Fernandes. Após verificação, foi constatado que a moto foi roubada em 13 de outubro, também no bairro. O veículo foi conduzido à DP Central.

Por fim, na última quarta-feira (01/11), às 16h30, um funcionário de uma empresa de monitoramento entrou em contato com a GCM informando que um caminhão Volkswagen 13190, roubado na rodovia Fernão Dias (BR-283), estaria em Suzano. Uma equipe do Canil deu início a um patrulhamento com o objetivo de localizar o caminhão e, após alguns minutos, o veículo foi localizado na avenida Francisco Marengo, no Jardim Revista, sendo assim, os agentes entraram em contato com a empresa e com o 2º Distrito Policial do Boa Vista. Veículo e proprietário foram encaminhados às autoridades de plantão.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, destacou que as equipes trabalham de forma integrada para contribuir com a elucidação de crimes. “Independentemente de qual grupamento for acionado, nós vamos atender aos chamados e buscar ajudar na solução daquele delito, seja na localização de veículo ou prisão de um suspeito. Seguimos com essas ações para trabalhar cada vez mais pela segurança em nossa cidade”, destacou o chefe da pasta.