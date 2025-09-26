GCMs de Ferraz e Poá reforçam bloqueios em avenida na divisa

Em uma ação conjunta, as Guardas Civis Municipais (GCMs) do Alto Tietê, as polícias Civil e Militar se uniram para deflagrar a Operação “Sem Fronteiras”, iniciada às 15 horas desta quinta-feira, dia 25 e concluída às 23 horas do mesmo dia.

O objetivo foi reduzir a criminalidade especialmente em crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas. Foram instalados pontos de bloqueio nas divisas das cidades. Um desses pontos em Ferraz foi na Avenida Brasil, no centro, na divisa com Poá e o outro na divisa com o bairro de Guaianases.

A ação foi desencadeada pela Câmara Técnica de Segurança do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) coordenada pela secretária de Segurança Urbana e Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos, Daniele de Freitas, que acompanhou toda a ação e esteve presente no ponto de encontro das forças de segurança, assim como o secretário de Segurança de Poá, José Ferreira de Souza e o comandante da GCM de Ferraz, Cléverson Ramos.

Desta vez, o início da operação foi na Praça do Centro de Convenções, em Poá, para que todos saíssem juntos para os pontos de bloqueios nas regiões das divisas. Ferraz e Poá atuaram de forma conjunta, assim como outras cidades do Alto Tietê que realizaram esta operação nos seus territórios. Nos municípios que não possuem Guardas Civis, as corporações das cidades vizinhas atuaram de forma conjunta.

“Estamos realizando hoje uma grande operação em toda a região nas fronteiras das cidades, desde Guarulhos, Salesópolis e Biritiba Mirim para prevenção da criminalidade e visibilidade das nossas forças de segurança que atuam conjuntamente para prevenir a criminalidade e proteger a nossa população”, afirmou a secretária de Segurança de Ferraz. O comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos, Cléverson Ramos, afirmou que a operação traz a união das forças de segurança em torno de um objetivo comum de proteger a população, de forma estratégica e combinada.

A prefeita Priscila Gambale esteve em um dos pontos da operação, na Avenida Brasil próximo ao Rotary Club, no município para acompanhar o trabalho e agradecer o empenho dos guardas civis e policiais envolvidos na ação: “Precisamos muito de iniciativas assim para beneficiar a nossa população”, declarou.