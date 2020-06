George Edelson Pereira assume a Secretaria de Indústria de Poá

O prefeito de Poá, Gian Lopes, apresentou oficialmente hoje (10/6) George Edelson Pereira como o novo secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho. Ele assume o cargo no lugar de Ricardo Massa, que deixou a pasta devido a compromissos pessoais. Participaram da atividade o chefe de Gabinete, Rogério Tarento, o secretário de Governo, Fernando Miranda, e o presidente da Câmara de Poá, David de Araújo Campos, o Tio Deivão.



O chefe do Poder Executivo de Poá, Gian Lopes, agradeceu Ricardo Massa pelo empenho e profissionalismo à frente da secretaria nos últimos meses. “Registro o meu agradecimento ao amigo Ricardo Massa, que deixa a Secretaria de Indústria. Um guerreiro, batalhador, empresário, ex-vereador, sempre lutou por avanços e melhorias em Poá. Realizou um grande trabalho e certamente deixa o posto com a sensação de missão cumprida. Muito obrigado por tudo”, comentou o prefeito, que também desejou boa sorte a George Edelson Pereira.



O novo secretário tem 53 anos, é graduado em Letras, lecionou em São Paulo e Poá, e trabalhou por 32 anos no Banco Santander, aposentando-se como gerente na instituição financeira. George Edelson Pereira agradeceu a confiança do prefeito e disse que dará sequência nos projetos que já estão em andamento e que vai intensificar outros trabalhos que estão diretamente ligados ao desenvolvimento econômico da cidade.



“É uma honra muito grande assumir essa missão na administração municipal e chego com a meta de estabelecer e implementar a política relacionada com o desenvolvimento da indústria, a expansão do comércio e das atividades de prestação de serviços; coordenar o inter-relacionamento entre os setores público e privado; promover o relacionamento e intercâmbio com entidades diversas visando obter cooperação técnica e recursos, a fim de expandir as atividades da Secretaria e o desenvolvimento do município; além de desempenhar outras atividades correlatas atribuídas pelo prefeito Gian Lopes”, ressaltou o novo secretário George Edelson Pereira.