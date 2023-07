Geração de emprego em junho e no semestre deste ano na região é menor em relação a 2022

O Alto Tietê fechou o mês de junho e o primeiro semestre de 2023 com saldo positivo de vagas de emprego, mas inferior quando comparado aos mesmos períodos de 2022.

Na comparação do último mês a região registrou queda de 60,6% no número de vagas abertas. Foram 579 no último mês e 1.471 em junho do ano passado. (Veja tabela abaixo)

Já no semestre, a queda foi de 28%. Nos seis primeiros meses de 2022 foram 10.637, enquanto neste ano 7.660.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e divulgados nesta quinta-feira.

Meses

De acordo com os dados de junho, apenas Suzano teve saldo negativo, fechando o mês com -494 vagas.

Diferença de 2.490 contratações e 2.984 demissões.

As demais nove cidades registraram saldo positivo em junho. Mas quatro, além de Suzano, o saldo foi inferior ao registrado em junho de 2022.

Em Guararema o saldo foi 20% menor, com 44 empregos no último mês e 55 em 2022.

Itaquá teve queda de 76%, com 83 vagas de emprego geradas no último mês e 351 ano passado.

Mogi também teve queda no saldo: 3,9%. Em junho deste ano foram 468 e ano passado 487.

Por fim Poá, com queda de 59,4%, reduzindo de 202 para 82.

Outras quatro cidades tiveram aumento no saldo.

Arujá subiu de -68 em junho de 2022 para 59 neste ano.

Biritiba saltou de zero de saldo para oito.

Ferraz cresceu de -24 para 215. Por fim, Salesópolis saltou -1 para 7 e Santa Isabel de 30 para 107.

Acumulado

No ano apenas três cidades tiveram mais vagas abertas nos seis primeiros meses do ano comparado a 2022.

Arujá tinha fechado com 560 para 850 neste ano até o momento.

Ferraz também foi uma das cidades que cresceu no período, passando de 138 para 428.

E por fim Itaquá, com saldo que cresceu de 1.337 para 1.589.

No ano, apenas Salesópolis tem saldo negativo, com -21 vagas de emprego.

As demais cidades tiveram saldo positivo, mas inferior ao registrado no mesmo período do ano passado:

Biritiba (220), Guararema (365), Mogi (1.586), Poá (302), Salesópolis (52), Santa Isabel (235) e Suzano (1.049).