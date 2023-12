Geração de empregos atinge 14,4 mil vagas até outubro, mas cai 20,5% em relação a 2022

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Somente nos dados de outubro, a região registrou mais saldo de empregos do que ano passado.

No último mês a região fechou com 1.995 de saldo, enquanto em outubro de 2022 foram 1.139.

Diferença de 856 empregos, ou 75% a mais.

Redução

Nos dados anuais, oito cidades registraram menos saldo neste ano comparado ao mesmo período de 2022.

Vale ressaltar, novamente, que nenhuma teve saldo negativo, apenas foi menor comparado ao mesmo período do ano passado.

O maior percentual foi em Salesópolis, com redução de 121,8%, caindo de 55 ano passado para -12 neste ano. Salesópolis foi a única cidade com saldo negativo.

Em seguida Biritiba e Guararema, com saldo de 79% e 78%, respectivamente.

Biritiba teve 243 de saldo neste período ano passado e 51 neste ano. Já Guararema despencou de 825 para 181 nos períodos.

Também com percentual parecido aparecem Mogi e Poá com 34,8% e 33,2% de queda, respectivamente.

Em Mogi caiu de 7.489 para 4.877 vagas de emprego. Enquanto Poá de 1.738 para 1.160.

Fecham a lista Santa Isabel (18,9%), Arujá (12,5%) e Suzano (11,6%).

Aumento

Duas cidades tiveram aumento no número de saldo. Em Ferraz saltou 58,9%, passando de 604 para 960. Enquanto Itaquá cresceu 23,4%, passando de 2.541 para 3.138.

Nacional

Em outubro, o Brasil gerou 190.366 postos de trabalho com carteira assinada. Com isso, acumula, ao longo do ano, um saldo positivo de 1.784.695 novas vagas em todas as unidades da Federação em quatro dos cinco grupamentos econômicos que constituem o levantamento. A exceção foi a Agricultura, que teve saldo negativo.

O saldo positivo de outubro resulta das 1.941.281 admissões e dos 1.750.915 desligamentos registrados no mês.

O Alto Tietê registrou, entre janeiro e outubro deste ano, saldo positivo de 14.492 vagas de emprego, mas o número é 20,5% menor comparado ao mesmo período do ano passado, quando a região fechou os dez meses com 18.250 de saldo. Uma diferença de 3.758 vagas de emprego.