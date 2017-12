Geraldo Alckmin dá início às obras de duplicação e modernização da Mogi-Dutra

A Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra, entrou em obras a partir desta quinta-feira (14) com a duplicação de 7,14 quilômetros de pista entre os municípios de Arujá e Mogi das Cruzes. Os serviços serão executados entre o Km 32 e Km 39,45, no entrocamento com a Rodovia Alberto Hinoto (SP-56), próximo à Via Dutra (BR-116).

O valor da obra, que inclui a construção de dois viadutos de acesso, quatro passarelas e obras de complementação, será de R$ 121,9 milhões e representa um desconto de 32,8% em relação ao valor estimado originalmente de R$ 181 milhões. O deságio foi obtido por meio de licitação promovida pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes. Os recursos foram financiados pelo Banco Mundial.

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) presenciou o início da obra e destacou o aspecto da segurança representado pela melhoria das condições da rodovia. “Hoje é muito mais perigoso andar de carro. O principal benefício é a redução de acidentes. Os acidentes mais fatais são entre carros que batem de frente. Quando você duplica as rodovias, você reduz muito o número de acidentes com morte”, disse Alckmin.

A obra conclui a duplicação do trecho inicial remanescente da Mogi-Dutra com pista simples entre a Rodovia Ayrton Senna (SP-70) e Via Dutra. Terminados os serviços, todo trecho inicial da rodovia até Mogi das Cruzes, de cerca de 17,5 quilômetros estará duplicado, aumentando a segurança dos usuários.

Além disso, os serviços facilitarão o acesso aos polos universitários e industriais e o tráfego de caminhões pesados, que fazem a extração de areia e pedra da região. Circulam pela rodovia em média 159 mil veículos por dia.