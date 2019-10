Gerando Falcões e 99 unem esforços para empregar jovens da periferia

A 99 e a Rede Gerando Falcões anunciam que vão renovar, pelo segundo ano, a parceria que capacita jovens de periferia para o mercado de trabalho. É o programa "99 Gerando Falcões", que em 2019 vai impactar 30 jovens, de 18 a 24 anos, da periferia de Poá, na região metropolitana de São Paulo. O lançamento oficial acontece nesta sexta-feira (4), na sede da empresa brasileira de tecnologia, que faz parte da gigante global de mobilidade urbana Didi Chuxing ("DiDi").

"O futuro de crianças e jovens é determinado pelo conjunto de oportunidades aos quais têm acesso. Por isso, a sociedade civil, incluindo as empresas, deve desenvolver talentos e iniciativas para a periferia acessar trabalho formal, educação e cultura, acelerando a sua inclusão social e econômica. Para nós, é um privilégio e um grande aprendizado trabalhar com a Gerando Falcões nesta missão", explica Pâmela Vaiano, Diretora de Comunicação da empresa.

Após uma primeira edição de sucesso, o Programa retorna repaginado, com programação mais robusta e impactando 50% mais jovens do que em 2018. Serão cerca de 65 horas de aulas e oficinas, ministradas na sede da 99 por 100 voluntários da empresa, sobre temas como Comunicação, Mercado de Trabalho, Empreendedorismo, Inteligência Emocional e Técnicas de Atendimento ao Cliente. Os jovens falcões ainda terão um curso profissionalizante com uma respeitada instituição de ensino, complementando o ciclo de aprendizados.

"Na primeira edição, dez jovens foram contratados pela 99. Neste ano, nosso objetivo é prepará-los para o primeiro emprego, seja aqui ou qualquer outro lugar", explica Pâmela. Ao final do Programa, além de considerar talentos para vagas internas, a 99 mobilizará suas empresas parceiras, como forma de empregar o maior número de jovens. "Diariamente, a Rede Gerando Falcões derruba muros e constrói pontes, entendendo que assim somos capazes de diminuir a distância entre a periferia e as oportunidades. A parceria com a 99 é sobre acreditar que este é o melhor caminho", comemora Edu Lyra, CEO e Fundador da Rede Gerando Falcões.

