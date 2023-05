Gerando Falcões promove exposição do MIS, grafite ao vivo e batalhas de rap em Ferraz de Vasconcelos

No sábado, dia 27 de maio, a Gerando Falcões promove o Quebrada em Cena, um evento gratuito que vai transformar as ruas e vielas da região da Fazenda Itajuibe, localizada em Ferraz de Vasconcelos, em um centro cultural a céu aberto. A partir das 13h, a população poderá apreciar exposições de grafite, apresentações de hip hop, poesias, entre outras atrações.

81 obras da exposição “Grandes Personalidades Negras”, cedidas pelo projeto MIS em Cena em 2022, farão parte da composição espalhadas a céu aberto entre as casas, e com mediação feita por duas autoras das obras expostas, sendo elas Mari Memo e Endy.

A abertura vai contar com a presença do time da unidade de Ferraz, responsáveis pelo evento: Thiago Nascimento, líder social, Raquel Freua, coordenadora de operações, e Jackson Martins, coordenador de cultura. Além disso, Ivan Lima, palestrante da IRL Eventos, irá trazer o contexto de representatividade da exposição do MIS.

Solta a rima

A partir das 15h30 vai se iniciar uma batalha de rap entre MC’s consolidados, como Fabio Brazza, Big Mike, Levinsk e Zuluzão.

Essa parceria é uma extensão de um workshop realizado em abril para viabilizar o processo criativo do rap e até gravações com as crianças participantes das oficinas.

Sobre a Unidade Própria Ferraz

O polo Ferraz de Vasconcelos atende cerca de 500 alunos com oficinas culturais gratuitas promovidas pela Lei de Incentivo a Cultura, sendo elas dança, canto coral, teatro, artes visuais, capoeira e street dance.

Os alunos, em sua maioria, são moradores das periferias e favelas ao entorno da EMEB Nurimar Hiar Martins, sendo elas a Favela dos Sonhos, Cidade de Deus, Beverly Hills, Itaprata e o CDHU Fazenda Itajuibe.

Jackson Martins, coordenador de cultura de Ferraz, aponta que o evento está sendo um privilégio para a Unidade, que vem atuando diretamente no território e proporcionando acesso e democratização cultural. Através de diferentes linguagens como grafite e rap, a representatividade, empoderamento e resiliência entram em cena na quebrada.

O polo Ferraz também hospeda a Geloteca, projeto que transforma geladeiras em estantes de livros de acesso gratuito em espaços públicos e escolas. João Belmonte, criador da iniciativa, vai estar presente no evento para conhecer os alunos e jovens que frequentam a sua criação.

Serviço:

Data: 27/05

Horário: das 13h às 17h

Endereço: Rua São Lucas, 11 - Jardim São Lázaro, Ferraz de Vasconcelos

Classificação: Livre

Entrada gratuita