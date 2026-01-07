Gestão Saulo Souza faz balanço positivo sobre avanços em inclusão

A gestão do prefeito Saulo Souza garante que Poá vive um novo momento quando o assunto é inclusão. Sob a liderança de Saulo e com o apoio direto da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, a cidade tem colocado o cuidado com as pessoas, o respeito às diferenças e a acessibilidade como prioridades no governo municipal.

Com iniciativas pioneiras, como a abertura da ala de especialidades em Neurologia e Psiquiatria (para adultos e crianças), além da criação da Sala Sensorial no Centro Municipal de Especialidades (CEME), e a inauguração do Parque Inclusivo na Praça da Bíblia, a administração promove acolhimento, dignidade e oportunidades para pessoas com deficiência, crianças atípicas e suas famílias, abrangendo áreas como saúde, lazer, cultura e meio ambiente.

Desde o início da atual gestão, a inclusão deixou de ser apenas um discurso e passou a ser incorporada à prática diária do governo. A proposta é clara: governar para todos, sem exceções, garantindo que cada cidadão se sinta pertencente e respeitado. O resultado é um conjunto de ações concretas que reposiciona Poá como referência em políticas públicas inclusivas, com impactos diretos na qualidade de vida da população.

Atendimento especializado

Um dos principais marcos dessa nova fase foi a inauguração da ala de especialidades em Neurologia e Psiquiatria (para adultos e crianças), além da Sala Sensorial, no CEME, realizada em fevereiro de 2025. O serviço é inédito em Poá e representa um avanço significativo no atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down e deficiências ocultas.

A estrutura foi planejada para oferecer atendimento contínuo e humanizado, com ambientes que proporcionam conforto emocional, estímulos sensoriais controlados e acolhimento não apenas aos pacientes, mas também às suas famílias.

A implantação desse serviço responde a uma demanda histórica da população, que, muitas vezes, precisava buscar atendimento especializado em outros municípios. Agora, Poá oferece esse cuidado dentro da própria rede municipal, reduzindo deslocamentos, fortalecendo vínculos e ampliando o acesso à saúde de qualidade.

Parque Inclusivo

No lazer, a Prefeitura de Poá deu um passo importante ao entregar o Parque Inclusivo da Praça da Bíblia, inaugurado durante as comemorações do Dia das Crianças. O espaço foi projetado para garantir que todas as crianças possam brincar juntas, independentemente de limitações físicas ou sensoriais.

O parque conta com brinquedos adaptados, como balanços e gira-giras inclusivos, permitindo que crianças com e sem deficiência compartilhem o mesmo espaço de forma segura e acolhedora. A iniciativa fortalece a inclusão desde a infância, promovendo a convivência, o respeito às diferenças e o direito ao lazer para todos.

Eventos com inclusão

Outro avanço significativo da atual gestão está na forma como os grandes eventos da cidade passaram a ser organizados. Desde o início do governo Saulo Souza, todas as celebrações promovidas pela Prefeitura de Poá contam com a Área da Inclusão, um espaço especialmente preparado para garantir conforto, segurança e acessibilidade às pessoas com deficiência.

Eventos tradicionais, como o Poá Fest, Rock na Praça e Orquídea Fest Poá 2025, passaram a oferecer espaços adaptados na frente do palco, com estruturas como abafadores de ruído para pessoas com sensibilidade auditiva e a presença de intérpretes de Libras, assegurando a participação plena da comunidade surda.

Essas medidas ampliam o acesso à cultura e ao entretenimento, reforçando a ideia de que a inclusão deve estar presente também nos momentos de celebração. A proposta é simples: ninguém fica de fora. Todos têm o direito de participar, se divertir e ocupar os espaços públicos da cidade.

Jardim Sensorial

Na área do Meio Ambiente, a grande conquista foi a inauguração do Jardim Sensorial, instalado na sede da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, no Jardim Nova Poá. O espaço, que marca mais um avanço na construção de uma cidade mais inclusiva, acessível e ambientalmente consciente, atende crianças atípicas e pessoas com deficiência, estimulando o contato direto com a natureza.

A iniciativa inédita na região tem o propósito de integrar crianças atípicas ao meio ambiente por meio da estimulação dos sentidos, como tato, olfato, audição e equilíbrio. O ambiente foi planejado para despertar os cinco sentidos, com caminhos de pedras, cascalho, areia e serragem, uma variedade de plantas aromáticas e comestíveis, como hortelã, além de flores com diferentes formas, cores e texturas.

Nova forma de governar

Para o prefeito Saulo Souza, as ações implementadas refletem uma mudança profunda na forma de governar Poá. “Desde o primeiro dia da nossa gestão, assumimos o compromisso de cuidar das pessoas e governar pensando em todos, sem deixar ninguém para trás. A inclusão não é um detalhe, é um princípio que orienta cada decisão, seja na saúde, no lazer, no meio ambiente ou nos eventos da cidade. Defendemos a inclusão em todos os ambientes e em todos os lugares. Estamos construindo uma Poá mais humana, acessível e acolhedora, com ações concretas que garantem respeito, dignidade e oportunidades para todos”, destacou.

Olhar para as famílias

O envolvimento direto da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, tem sido fundamental para consolidar esse novo tempo de inclusão em Poá. “Cada ação que realizamos pensando na inclusão nasce do cuidado com as pessoas e do olhar atento às famílias que mais precisam de acolhimento. Como mãe, esposa e primeira-dama, acredito que uma cidade só é verdadeiramente justa quando abraça todas as diferenças com amor e respeito”, acrescentou.