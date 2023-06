Getty Images e Dove anunciam bolsas de US$ 5 mil para fotógrafos e videomakers

Getty Images, líder mundial na criação e comercialização de conteúdo visual, em parceria com a Dove, anunciou o lançamento da bolsa #ShowUs, focada na saúde da mulher. O projeto #ShowUs promove diversidade no mundo da fotografia e videografia comercial criativa, eleva o trabalho e a voz de artistas mulheres femmes e não-binários com duas bolsas de US$ 5 mil cada.

Os resultados da pesquisa global VisualGPS da Getty Images mostram que mulheres estão priorizando e aproveitando serviços que melhoram a saúde. Enquanto 60% dos entrevistados que se identificam com o gênero feminino estão ativamente procurando melhorar a saúde física (atingindo 73% da geração Boomer) e 77% das pessoas estão explorando novas e diferentes práticas de bem-estar, 93% gostariam de ver mais apoio para quem é diagnosticado com doenças mentais.

“A saúde das mulheres é um tópico que - comumente - tem sido representado com força através de um conteúdo visual da indústria do bem-estar voltado para mulheres cis gêneros, brancas e magras. A idade, etnia, sexualidade e localidade são somente alguns fatores que impactam na forma como as pessoas experimentam produtos e serviços na área da saúde da mulher”, disse a vice-presidente de Creative Insights da Getty Images, Rebecca Swift.

“Com a bolsa #ShowUs, procuramos nos aprofundar nessas experiências únicas e romper com estereótipos de saúde ao celebrar a diversidade que existe nelas”, acrescentou.

As duas bolsas nos valores de US$ 5 mil cada promovem apoio financeiro e mentoria para artistas comprometidos com a representação autêntica de mulheres femmes e não-binários na fotografia e videografia comercial. Os juízes estão buscando por fotógrafos e videomakers que honrem o espectro das experiências na área da saúde completamente - idade, etnia, gênero, deficiência, mental e física - todas as experiências são válidas, bem-vindas e apreciadas.

As inscrições serão avaliadas por mulheres de prestígio na indústria, como:

Kate Rourke - Diretora de Creative Insights APAC da Getty Images

Aela Abalos - Diretora de Content & Communities da One Dove North America (Dove)

Julia Rayeb - Diretora Geral de Publicitarias

Anita Bhagwandas - Jornalista, broadcaster e consultora de marca

Os vencedores também serão convidados para licenciar os seus conteúdos premiados nos sites GettyImages.com e iStock.com, além de uma taxa de 100% dos royalties para os conteúdos criados no projeto proposto. Para além da remuneração financeira, os vencedores também receberão apoio e orientação de mentores.

O Projeto #ShowUs, atualmente em seu quarto ano, é uma biblioteca global de imagens criada para profissionais da fotografia que se identificam enquanto mulheres femmes e não-binários dedicadas a romper com os estereótipos de beleza ao redor do mundo. Uma iniciativa em conjunto entre Getty Images e Dove, esta coleção global é 100% criada por e representando mulheres femmes e não-binários como realmente são, não como os outros acreditam que deveriam ser.

O projeto #ShowUs da Getty Images faz parte de uma seleção de programas de bolsas, que desde sua criação já doou mais de US$ 2,6 milhões para fotógrafos e videomakers ao redor do mundo.

As inscrições serão aceitas até às 23h59 do dia 10 de julho de 2023. Os participantes podem se inscrever pelo site https://grants.gettyimages.com/

Sobre o VisualGPS:

VisualGPS é um programa de pesquisa contínua da iStock by Getty Images. Sua metodologia combina pesquisas de mercado que capturam o sentimento de clientes de pequenas empresas em todo o mundo, pesquisa proprietária e dados de download da iStock.com, teste de imagens e análises de um grupo de especialistas em pesquisa criativa e tendências visuais e de consumo. A pesquisa VisualGPS se baseia em dados de 25 países na Ásia, Europa, África, Oriente Médio, América do Norte e América Latina. Base: 7.000 adultos de 18 a 65 anos ou mais. A pesquisa mais recente foi realizada entre 14 de julho e 22 de agosto de 2022. Para saber mais, visite: VisualGPS.com

Sobre a Getty Images:

A Getty Images é um proeminente marketplace e criador de conteúdo visual global que oferece uma gama completa de soluções de conteúdo para atender às necessidades de qualquer cliente em todo o mundo, independentemente do tamanho. Por meio de suas marcas, sites e APIs, Getty Images, iStock e Unsplash, a Getty Images atende clientes em quase todos os países do mundo e é o primeiro lugar que as pessoas recorrem para descobrir, comprar e compartilhar conteúdo visual impactante dos melhores fotógrafos e cinegrafistas do mundo. A Getty Images trabalha com mais de 496.000 colaboradores e mais de 300 parceiros para fornecer esse conteúdo poderoso e abrangente. Todos os anos, a Getty Images cobre mais de 160.000 eventos de notícias, esportes e entretenimento, proporcionando profundidade e amplitude de cobertura incomparável. A Getty Images mantém um dos maiores e melhores arquivos fotográficos privados do mundo, com milhões de imagens que datam do início da fotografia.