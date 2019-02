Gian assina início das obras de revitalização da Getúlio Vargas

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), assinou na manhã desta quarta-feira (6) a ordem de serviço para o início das obras de revitalização da Avenida Getúlio Vagas (1,5 quilômetro), em Calmon Viana, que contará com melhoria no pavimento, nas calçadas, na iluminação, no paisagismo, entre muitos outros benefícios. Também participaram do evento o secretário de Obras Públicas, Augusto de Jesus, o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes, e os vereadores David de Araújo Campos, o Tio Deivão (presidente da Câmara), Welson Lopes, Lázaro Borges, Deneval Dias, Francisco Paulo Garcez, o Garcez do Proerd e José Carlos Costa, o Zé Carlos da Maçã do Amor.

"Um dia muito feliz, porque estamos aqui na Avenida Getúlio Vargas para assinar a ordem de serviço para modernização e revitalização completa desta via. Após as obras será uma avenida com acessibilidade e todos os itens necessários para melhorar a mobilidade urbana. Uma obra que valoriza o bairro de Calmon Viana e principalmente os estabelecimentos comerciais", explicou o prefeito Gian Lopes.

Os recursos para revitalização da Avenida Getúlio Vargas foram liberados pelo governo estadual e após intermediação do deputado estadual André do Prado. "Muito feliz por conquistar mais esta liberação de investimentos para Poá, que serão utilizados em um projeto de extrema importância para o município e que é uma demanda antiga da população, que agora será atendida. Também agradeço o apoio de sempre do deputado André do Prado", reforçou o prefeito Gian Lopes.

O prefeito Gian Lopes anunciou ainda que além das obras de revitalização, a Avenida Getúlio Vargas será contemplada com os serviços do Programa Poá + Iluminada, com a substituição de luminárias convencionais por LED.

"Várias ruas do município já receberam o benefício e estamos trabalhando para que em breve toda a cidade seja contemplada com a troca de iluminação, já que sabemos que uma via bem iluminada é de fundamental importância para a segurança da população", concluiu Gian Lopes.

A substituição por lâmpadas LED além de garantir mais segurança aos moradores, também traz economia ao município, já que o modelo permite uma maior durabilidade e funcionamento das lâmpadas; pouca necessidade de manutenção das luminárias; baixo consumo de energia elétrica da luminária; redução no consumo de energia no final do mês; redução de gastos ao logo dos meses; luminárias de LED são perfeitas para iluminação de vias públicas.