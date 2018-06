Gian contrata 22 médicos e vai reabrir pediatria na segunda-feira em Poá

A Secretaria de Saúde de Poá anunciou nesta quinta-feira (14) a reabertura da ala de pediatria do Hospital Municipal Dr. Guido Guida, com previsão de retorno ao atendimento público para a próxima segunda-feira (1/8). A administração municipal pontuou a contratação de 22 profissionais da saúde, sendo 14 pediatras para revezamento em plantões 24 horas na unidade. A cidade ainda deverá receber até dezembro o Pronto Atendimento Infantil Saúde da Criança, para onde a demanda pediátrica será direcionada.

O diretor do hospital, Walter Gilberto Guinger, explicou a contratação emergencial dos médicos para a saúde. Além dos 14 pediatras, a cidade contará com seis ginecologistas na rede básica, um infectologista e um oftalmologista em atendimento no centro de especialidade. "A gente devolve à população essa perda que tivemos nos últimos meses. O retorno se deve à luta incessante do prefeito e vice-prefeito", declarou. O prefeito Gian Lopes (PR) comemorou a reabertura da ala infantil e ressaltou que o Guido Guida não deixou de prestar os atendimentos de urgência e emergência durante o período de crise do governo.

O retorno da pediatria se deve à liberação de R$ 5 milhões em recursos do governo do Estado. O custo mensal da ala está estipulado entre R$ 300 mil e R$ 400 mil. A expectativa é de que 300 crianças sejam atendidas por dia, podendo a demanda aumentar durante o inverno, quando a procura por atendimento tende a crescer devido a doenças respiratórias.

A abertura do Pronto Atendimento Infantil Saúde da Criança está prevista para dezembro. A unidade será instalada na Rua Jair de Godoy, na Vila Açoreana. O prédio terá capacidade para atender 400 crianças por dia, até 14 anos.

Greve e ISS

Além da verba cedida pelo Estado, a administração municipal tenta negociar com o Governo Federal uma proposta que barre a perda de repasses do Imposto Sobre Serviços (ISS). No momento, Poá consegue reaver as perdas mediante liminar. Sem a queda da nova Lei do ISS, a cidade pode ter dificuldades financeiras e também não consegue melhor remuneração aos servidores.

Sobre as reivindicações dos servidores da Educação - que entraram em greve na última semana -, Gian Lopes disse que tem uma proposta de reajuste do vale-alimentação, a ser apresentada no dia 20.