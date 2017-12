Gian determina fiscalização de praças públicas após acidente com menina de 9 anos

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), determinou sábado (9) que todas as praças ou espaços da cidade que contam com brinquedos sejam imediatamente fiscalizados pela Secretaria de Segurança Urbana, por meio dos profissionais do setor de Defesa Civil, que apontarão quais aparelhos estão sem condições de uso e estes serão removidos para receber os devidos reparos.

A decisão foi tomada na tarde de sábado (9) após a morte de uma menina de 9 anos que foi atingida por um tronco de balanço no parque público Praça Antônio Sanches, em Poá, na tarde de sexta-feira, por volta das 17h20 (leia todos os detalhes na Página 7 de Polícia). O local do acidente foi isolado pela Secretaria de Segurança Urbana, para que seja feita a perícia técnica que vai averiguar o motivo do acidente.

A polícia abriu inquérito do caso.

Nesta segunda-feira (11) também será aberta sindicância para apurar administrativamente se houve negligência na manutenção dos brinquedos instalados nas praças e outros espaços do município.

A fiscalização por parte da Prefeitura vai permitir dizer ser será ou não possível interditar equipamentos que não estejam em condições de uso.

No início da manhã deste sábado (9), a Prefeitura havia informado que o caso “foi uma fatalidade” e Administração Municipal informou que está oferecendo toda a assistência para os familiares da vítima.