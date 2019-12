Gian faz balanço do ano e cita projetos realizados pela gestão

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PL), afirmou durante o programa DS Entrevista, que as obras do viaduto Tancredo Neves, da nova escola Estância Hidromineral e do Centro de Segurança Integrada (CSI) estão próximas de serem concluídas. O prefeito fez um balanço da gestão desde que assumiu o cargo, em 2017.

Durante a entrevista, Gian explica que a cidade passa por problemas financeiros após a saída do banco Itaú. O prefeito cita uma queda de R$ 180 milhões no orçamento, mas afirma que "mesmo com isso a cidade está com poder de investimento".

"Muitos gestores passaram por aqui, com dinheiro em caixa e não iniciaram a importante obra do viaduto e comigo colocamos em prática. Essa é uma importante obra para a cidade, que vai ajudar a logística dos moradores e vai atrair empresas para a cidade", explica o prefeito.

Ele fala que a parte da fundação do terreno para a construção do viaduto foi feita. "Quando assinamos a autorização para início das obras, a previsão era de 24 meses, vamos buscar cumprir o prazo".

Gian fala sobre os cortes que a gestão fez desde quando assumiu. O prefeito cita a redução dos cargos em comissão, que segundo ele, quando assumiu, passava de 600 e fala de outros setores que mexeu para gerar economia na cidade.

"Reduzimos para pouco mais de 100 funcionários em comissão, entregamos prédios locados, como na última semana, onde entregamos dois prédios que vão gerar uma economia de R$ 200 mil. Cortamos contrato e reduzimos outros", conta.

Além disso, o prefeito foi indagado pelos internautas sobre a contratação dos 88 guardas civis municipais que passaram no concurso. Ele afirmou que "a vontade de ninguém em contratar é maior que a dele".

"Eu parabenizo os guardas que passaram no concurso e ninguém mais do que eu quero contratá-los. Quem não quer colocar na rua 88 novos GCMs? Mas não posso extrapolar a folha de pagamento, e com a saída do banco a situação ficou apertada, mas estamos estudando a melhor forma para fazer a contratação", explica.

Educação

Gian Lopes informou que em 2020 o investimento em Educação vai representar 42% do orçamento da cidade e diz: "Investir na escola é investir no futuro".

Segundo ele, a obra na escola municipal Estância Hidromineral, que afirma estar com 80% concluído.

"A nova escola será a maior de Poá e uma das maiores do estado. As obras iniciaram há seis meses, e já estamos com 80% dela concluída. Isso mostra a eficácia da nossa gestão", afirma.

Além da nova escola, o prefeito fala sobre pequenas revitalizações que realizou em outras unidades escolares do município, como a escola municipal Cândido José Balazaima.

"Pegamos essa obra com pouco mais de 20% concluída, e em menos de um ano finalizamos ela", afirma o prefeito, que cita também obras na escola municipal João Pedro de Almeida.

Segurança

Para a área da Segurança, Gian fala da construção do Centro de Segurança Integrada (CSI), que ele afirma estar com mais de 80% das obras concluídas. O obra vai ficar no mesmo local que a antiga sede da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Gian fala da transferência da Companhia da Polícia Militar para a região central da cidade. Para ele, a "mudança é necessária para garantir a segurança da população".

"Agradeço à todos que me ajudaram a realizar essa mudança. Estamos reconstruindo um prédio antigo e ampliando ele. Pegamos a antiga sede da Procuradoria do Estado, que estava deteriorado, e juntamos, para dar conforto e praticidade aos PMs", explcia Gian.

Outros

Além dessas obras, Gian fala sobre a construção do "piscinão". Segundo ele, a obra era um desejo dos moradores e atualmente está com "todas as bombas em pleno funcionamento".

"O novo piscinão terá capacidade para até 200 milhões de litros. Era um problema muito grave, que a nossa gestão concluiu", diz.

O prefeito também cita as obras de revitalização do túnel central da cidade. A obra ficará com despesa total para uma empresa de engenharia. Segundo Gian, "o custo será de aproximadamente R$ 800 mil, e não terá custos para a Prefeitura".