Gian Lopes acompanha entrega de novas viaturas para a Polícia Civil

A Polícia Civil de Poá recebeu, na tarde de ontem, dois novos veículos para auxiliar os policiais no combate à criminalidade no município. O prefeito Gian Lopes (PL) acompanhou a entrega dos carros, ao lado do delegado titular, Eliardo Jordão, de secretários municipais e vereadores.

De acordo com Gian Lopes é “uma grande satisfação saber que a cidade pode contar com novos equipamentos para atender a população”.

“Estamos sempre acompanhando e fazendo pedidos para o Governo do Estado com o objetivo de conseguir melhorias para a cidade, principalmente no setor de segurança. Os veículos trarão mais agilidade no atendimento”, conta o prefeito poaense.

Segundo o delegado titular, Eliardo Jordão, foram duas viaturas entregues por intermédio da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. “Com os novos veículos certamente o atendimento será efetuado com mais agilidade”, declarou o delegado.

Também acompanharam a entrega das viaturas, os secretários de Governo, Fernando Miranda; de Segurança Urbana, Carlos Setsuo; o chede de Gabinete, Rogério Tarento; os vereadores Marinho do Jornal e Lázaro Borges; o comandante da Guarda Civil de Poá, José Ferreira dos Santos; e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Poá (ACIP), Rodolfo Zaharansky Filho.