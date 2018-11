Gian Lopes anuncia a conquista de polos da Unip e do Supera

O prefeito Gian Lopes recebeu na tarde desta segunda-feira (12), no gabinete, o coordenador da Universidade Paulista (Unip), Fábio Santos, e o gestor do Supera, Marcio Fabiano, que na oportunidade comunicaram ao chefe do Executivo o início das atividades de novos empreendimentos educacionais das instituições de ensino na cidade.

O chefe de gabinete, Rogério Tarento, o secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho, Ricardo Massa, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Poá (ACIP), Francisco Quintino e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (ACIFV), Daniel Balke, também participaram da reunião.

Segundo o prefeito Gian Lopes, é uma satisfação a chegada das instituições de ensino a Poá, que cada vez mais se consolida como um grande polo educacional na região.

“Já temos no município polos de outras escolas e universidades privadas, atendendo um grande número de estudantes e recentemente também ganhamos o polo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), que é pública e exclusivamente voltada para a Educação à Distância (EAD)”.

Em Poá, os cursos oferecidos pela Unip também serão EAD e de acordo com o coordenador Fábio Santos, a universidade acredita na modalidade de ensino como um importante recurso de transformação da sociedade pela sua agilidade para responder às novas demandas que surgem a cada dia.

“A qualidade do ensino Unip está presente em todo o Brasil. Na Universidade Paulista, o estudante escolhe quando, onde e como estudar. São cursos tradicionais e de menor duração reconhecidos pelo MEC e o mesmo diploma do sistema presencial. O ambiente virtual é multiplataforma”, explicou.

De acordo com o gestor Marcio Fabiano, o Supera é a primeira empresa brasileira dedicada exclusivamente ao desenvolvimento das capacidades do cérebro e à saúde mental.

“Estamos no mercado desde 2006, trabalhando para entregar a nossos alunos um curso que transforma sua vida pessoal, acadêmica e profissional. Somos uma rede de franquias com 300 unidades espalhadas por todo o Brasil e agora chegando a Poá”.

O presidente da ACIP, Francisco Quintino, comemorou a instalação de mais duas empresas na cidade.

“A ACIP se preocupa com a expansão da área empresarial e luta para que seus associados tenham condições de crescer oferecendo diferenciais aos seus colaboradores e clientes. Isso impacta diretamente na saúde do negócio e gera empregos, renda, trazendo crescimento ao município”, acredita o presidente.