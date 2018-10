Gian Lopes anuncia antecipação do 13º e reajuste salarial a servidores

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), ao lado do vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, anunciou benefícios aos funcionários da administração municipal em homenagem ao Dia do Servidor Público, que será comemorado no próximo domingo. Entre as medidas estão: antecipação de pagamento do salário neste mês; antecipação do pagamento do 13º salário em 30 de novembro; e reajuste salarial de 5%.

“Iremos antecipar o pagamento do salário deste mês, que seria pago no dia 31 de outubro, para o dia 26 de outubro. E não é só isso. Estou mandando para a Câmara de Vereadores um projeto para reajustar o valor do salário dos servidores em 5%. Um aumento maior que o índice de inflação acumulado dos últimos 12 meses”, comentou o prefeito Gian Lopes.

Ainda de acordo com o chefe do Poder Executivo, os servidores já irão receber esse aumento salarial no dia 30 de novembro.

“Nesta data também vamos antecipar e depositar, em parcela única, o valor do 13° salário. Lembrando que em julho, concedemos o aumento de mais de 20% no vale alimentação elevando o valor para R$ 335,00”, completou Gian Lopes.

O vice-prefeito, Marquinhos Indaiá, parabenizou o prefeito pelo anúncio dos benefícios.

“Realmente os servidores poaenses merecem essa atenção. E vamos continuar trabalhando e buscando medidas que melhorem a valorização dos nossos profissionais”, disse.

“Parabéns a todos os funcionários públicos e registro aqui também meu grande abraço aos funcionários da saúde que têm me auxiliado nesse grande desafio de melhorar a qualidade do atendimento em nossa cidade”, concluiu.