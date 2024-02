Gian Lopes anuncia saída do PL e busca novos desafios na política

O ex-prefeito de Poá, Gian Lopes, anunciou nesta quinta-feira (22) a sua desfiliação do Partido Liberal (PL), após 15 anos de militância. Em uma carta aberta aos seus apoiadores, ele agradeceu aos líderes e membros do partido, mas afirmou que sentiu a necessidade de buscar novos horizontes na política.



“Não foi uma decisão fácil, mas foi necessária para seguir os meus ideais e projetos para Poá. Agradeço de coração a todos que fizeram parte dessa jornada comigo. Em especial, ao presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, aos deputados André do Prado (estadual) e Marcio Alvino (federal), ao presidente estadual do PL, Tadeu Candelária e todos os amigos que me acompanharam no PL de Poá. Vocês foram mais do que companheiros de partido, foram parceiros de muitas lutas e conquistas. Tenho muito orgulho e gratidão por tudo que fizemos juntos pelo nosso povo”, declarou Gian Lopes.



O ex-prefeito disse que está conversando com outros partidos que possam acolhê-lo e apoiá-lo nas próximas eleições. Ele não revelou quais são as siglas, mas disse que tem recebido muitos convites e que em breve anunciará a sua nova casa política e os seus planos para o futuro.



“Mas a vida é feita de mudanças e desafios. E eu sinto que chegou a hora de trilhar um novo caminho na política. Um caminho que me permita defender as minhas ideias e propostas. Um caminho que me aproxime ainda mais da população e das suas demandas. Um caminho que me faça crescer como pessoa e como líder”, afirmou.



Gian Lopes ressaltou que o seu compromisso com Poá continua firme e forte, independentemente do partido que escolher. Ele disse que o que importa é o trabalho, a honestidade e a vontade de fazer a diferença. Ele também pediu o apoio e a confiança de todos os seus simpatizantes nessa nova etapa da sua vida.



“Conto com o apoio e a confiança de todos vocês nessa nova etapa da minha vida. Juntos, vamos construir um futuro melhor para a nossa cidade. Muito obrigado!”, finalizou o ex-prefeito.