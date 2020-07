Gian Lopes assina autorização para revitalização do Centro Esportivo Antonio Sanches

O prefeito de Poá, Gian Lopes, ao lado dos representantes da construtora e incorporadora Direcional Engenharia, assinou nesta terça-feira (14) a ordem de serviço para a completa recuperação, sem custos para o município, do Centro Esportivo Antonio Sanches, que fica em frente à ETEC (Escola Técnica). Também participaram da atividade os secretários de Obras, Augusto de Jesus, de Governo, Fernando Miranda, de Transportes, Wilson Lopes, de Segurança, Carlos Setsuo, e os vereadores Francisco Paulo Garcez, o Sargento Garcez e Mário de Oliveira, o Marinho do Jornal.

Segundo o prefeito Gian Lopes, a Direcional Engenharia construirá em breve na cidade um empreendimento habitacional com 216 unidades, na Vila Monteiro e como contrapartida a administração municipal conseguiu a revitalização do Centro Esportivo Antonio Sanches. “Mais uma conquista muito importante. A Direcional Engenharia está trazendo um empreendimento em uma área já comprada pelo grupo há alguns anos e conseguimos essa contrapartida. O Centro Esportivo será recuperado e contaremos com uma grande estrutura de lazer e esporte para nossa população. Tudo por meio dessa parceria e sem custos para o município”, explicou.

A reforma do Centro Esportivo Antonio Sanches contará com melhorias na quadra coberta, na quadra de basquete, na Academia ao Ar livre; implantação de playground infantil, pista de caminhada, sanitários e bicicletário; revitalização do paisagismo, da iluminação e da quadra de areia.

O secretário de Obras, Augusto de Jesus, ressaltou que esta obra era muito solicitada pelos poaenses e que o prefeito Gian Lopes tem buscado alternativas na iniciativa privada para rápida revitalização dos espaços públicos da cidade. “Trabalhamos para solucionar as demandas dos nossos moradores, que agora contarão com mais este projeto”.

O prefeito de Poá, Gian Lopes, há poucos meses já havia conseguido junto à MRV Engenharia uma parceria para a reforma completa do túnel da região central. “Poá apresenta uma série de demandas e estamos sempre trabalhando muito e buscando alternativas. Com gestão e muita responsabilidade estamos no caminho certo para manter a cidade sempre em crescimento e o desenvolvimento”, concluiu o prefeito.