Gian Lopes assina convênio para difundir o artesanato local

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), ao lado do secretário de Turismo, Luiz Antonio Soares de Oliveira, o Tonho de Calmon e do vereador José Carlos Costa, o Zé Carlos Maça do Amor, assinou convênio com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação visando a difusão do artesanato local. Com a assinatura será possível promover a cooperação institucional, o intercâmbio de informações e o desenvolvimento de ações que permitam facilitar o cadastramento dos profissionais na Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades (Sutaco).

“Estou muito feliz com essa parceria com a Sutaco, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, que brilhantemente vem sendo comandada pelo vice-governador Márcio França, que tem o objetivo de melhorar a divulgação do trabalho dos nossos artesãos e principalmente a geração de renda e a inclusão econômica destes profissionais no mercado, que com a carteirinha da Sutaco passam a estar aptos para participar de qualquer evento do Estado”, comentou o prefeito.

O secretário municipal de Turismo disse ser uma felicidade trabalhar com os artesãos da cidade e da conquista do convênio. “Parabenizo o trabalho da minha equipe para conquista deste convênio e também os artesãos de Poá que serão beneficiados com ele. Estamos contribuindo para o desenvolvimento local de modo economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente responsável”, destacou Tonho de Calmon.

Com a parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação futuramente os artesão de Poá passarão por capacitações sobre técnicas artesanais e ferramentas de gestão de negócios. "Visando atender melhor a população, proporcionando geração de renda ao micro e pequeno empreendedor, solicitei ainda à Secretaria de Turismo de Poá que sejam disponibilizadas mais 50 vagas para artesãos, totalizando 100 expositores, que terão o trabalho divulgado", concluiu Gian Lopes.