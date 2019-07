Gian Lopes assina nesta quinta-feira ordem para início das obras de novo viaduto

O prefeito Gian Lopes assinará nesta quinta-feira (18) a ordem de serviço para a empresa FBS iniciar as obras para a construção de um novo viaduto, paralelo ao existente hoje na região central. Este equipamento melhorará muito a mobilidade urbana e impulsionará o desenvolvimento do município. Um momento histórico e de grande felicidade na cidade de Poá.



“O Viaduto Tancredo Neves, na região central, ganhará a segunda alça, paralela a existente. Serão duas mãos para subir e duas para descer. Um investimento de R$ 12,8 milhões. Importante ressaltar que essa obra é um sonho e um pedido antigo da população que agora será concretizado. Vamos entregar mais este benefício para população o quanto antes”, reforçou o prefeito Gian Lopes.



Segundo a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, aproximadamente 20 mil veículos passam diariamente pelo Viaduto Tancredo Neves. No horário de pico, muitos motoristas levam aproximadamente 40 minutos para percorrer uma distância de 1,5 quilômetro. “Com um novo viaduto vamos melhorar muito a mobilidade em nosso município. Além disso, essa obra coloca Poá no caminho do crescimento e desenvolvimento econômico”, acrescentou o prefeito Gian Lopes.



Construtora



Contando com uma equipe de profissionais altamente qualificados e desde 1991 no mercado da construção civil, a FBS Construtora consolidou-se na área de infraestrutura oferecendo serviços como pavimentação, terraplenagem, drenagem, saneamento e construção civil, em obras de médio e grande porte, em todo País.



Entre as obras da FBS, está a construção da passagem subterrânea para acesso à avenida Mario Covas, primeira etapa da obra Novo Centro, em Carapicuíba; construção da Ciclopassarela, obra da WTorre que liga o Parque do Povo à Ciclovia da Marginal Pinheiros; entregou o conjunto de dois pôlderes na região central de Franco da Rocha; no mês de maio entregou a implantação de duas praças de pedágio nos KM 16 e KM 58 da Rodovia dos Tamoios (obras concluídas em prazo recorde de seis meses); a FBS também compõe o Consórcio Bacia do São Francisco, que entregou as obras do Eixo Leste do Programa de Integração do Rio do São Francisco (PISF), em Monteiro (PB), considerada a maior obra de infraestrutura hídrica já realizada no País.