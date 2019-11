Gian Lopes assina ordem de serviço e anuncia titularidade para 843 casas

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PL), assinou no fim da tarde desta quarta-feira (6) a ordem de serviço para a revitalização do Bosque Nova Poá. As obras iniciam hoje. Além do local, o chefe do Poder Executivo também iniciou a regularização de pelo menos 843 residências em Calmon Viana por meio do programa estadual “Cidade Legal”, e na semana que vem vai assinar a ordem de serviço da Praça João Lopes, também no bairro Nova Poá.

Bosque

O bosque, localizado na Avenida Adutora, vai receber uma academia ao ar livre, palco coberto, pista de caminhada, quadra de areia, playground, mesas com tabuleiro de jogos e iluminação em LED.

Para Gian Lopes, o bosque vai proporcionar lazer e esporte à pelo menos três bairros próximos. São eles Jardim São José, Jardim Tamandaré e o bairro de Nova Poá.

“Não digo que seja uma revitalização, mas uma transformação. Hoje, o bosque está abandonado, e queremos fazer uma melhora significativa aqui”, disse o prefeito.

Para a mãe - atualmente desempregada - Carolina Lopes, a revitalização do bosque é importante para os filhos, que agora terão um local para brincar.

“Como mãe fico feliz, pois tenho certeza que meu filho vai aproveitar muito o novo bosque. Vai sair da escola e vai vir para cá”, disse a mãe.

A previsão, segundo o prefeito, é de que a obra do bosque seja concluída em maio.

Regularização

Durante a cerimônia de assinatura da ordem de serviço do bosque, Gian também anunciou que vai iniciar a regularização de pelo menos 843 residências em Calmon Viana, e mais de 2 mil regularizações em toda a cidade.

A regularização será por meio do programa do governo estadual “Cidade Legal”, criado em 2007.

“A Prefeitura está levando dignidade para as pessoas que não possuem a posse do seu imóvel. Será uma forma de as pessoas venderem a sua casa com toda a valorização do mercado”, disse o prefeito.

Gian reforça que “a maior regularização de moradias em todo o Alto Tietê acontece na cidade de Poá”.

Praça

Gian também anunciou que na próxima semana vai assinar a ordem de serviço da Praça João Lopes, também no bairro Nova Poá.

A praça vai receber brinquedos, quadra de society e nova iluminação.