Gian Lopes assina ordem de serviço para reforma da escola Edison Alves de Oliveira

O prefeito de Poá, Gian Lopes, assinou na tarde desta sexta-feira (11) a ordem de serviço para o início das obras de reforma da escola Edison Alves de Oliveira, em Calmon Viana. Entre as melhorias que serão realizadas estão substituição de portas, pintura externa e interna, reforma do telhado, recuperação do piso, da fachada, adequações na cozinha, instalação de rampa de acessibilidade, abertura de um acesso à quadra de esportes, entre outros. Secretários municipais e vereadores acompanharam a assinatura.



“Essa será uma obra muito importante, já que há anos essa escola necessitava de uma reforma e nós vamos dar início hoje aos trabalhos na unidade de ensino. Vamos melhorar a estrutura da escola e fazer as adequações necessárias pontuadas pela direção e é importante reforçar que além de reformar as unidades de ensino, também estamos construindo outras novas. Investir em Educação é garantir o futuro”, comentou o prefeito Gian Lopes.



A diretora da escola Edison Alves de Oliveira, Aline Loures Quintão Lacerda, falou sobre a felicidade de saber que a unidade será contemplada com as obras para melhoria estrutural. “Estou muito feliz, porque não será uma reforma simplesmente estética, é um trabalho que vai melhorar a vida e qualidade de ensino dos nossos estudantes, porque vai interferir positivamente no dia a dia de todos e isso é muito bom”.



O secretário de Educação, Humberto Martins, comemorou o início da reforma da escola Edison Alves de Oliveira. “Estou feliz. A comunidade aqui do bairro aguarda essa reforma já faz vários anos e essa gestão está conseguindo implementar esta obra. Importante ressaltar que a qualidade de ensino aqui na escola é muito boa e as melhorias certamente contribuirão para o trabalho que é realizado aqui continuar avançando”.



Também acompanharam a assinatura da ordem de serviço os secretários municipais de Obras Públicas, Augusto de Jesus, de Governo, Fernando Miranda, de Saúde, Flávia Verdugo, os representantes da Secretaria de Indústria, Vanderlei Furtado e Anderson Rodrigues de Almeida e os vereadores David de Araújo Campos, o Tio Deivão (presidente da Câmara), Lázaro Borges, Welson Lopes e o Francisco Paulo Garcez, o Sargento Garcez.