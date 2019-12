Gian Lopes assina ordem de serviço para reforma da escola Márcio Gomes

O prefeito de Poá, Gian Lopes, ao lado dos secretários de Educação, Humberto Martins e de Obras, Augusto de Jesus, assinou na manhã de sexta-feira (6) a ordem de serviço para a reforma da Escola Municipal Márcio Gomes (Rua Vereador José Calil com a Rua Carlos Gomes). Também participaram da atividade o secretário de Esportes, Tonho de Calmon, os vereadores Welson Lopes e Lázaro Borges e a coordenadora da escola, Erika Rodrigues Silva Matos.



“A partir de hoje começa a reforma da escola Márcio Gomes e após os trabalhos teremos uma unidade de ensino mais bonita e mais moderna. Serão realizadas aqui diversas melhorias na parte elétrica, hidráulica, no telhado, entre outros”, comentou o prefeito Gian Lopes. A empresa responsável pelas obras será a Suzuki Engenharia e o valor do investimento será de R$ 649,9 mil.



O secretário de Educação, Humberto Martins, comemorou o início da reforma da escola Márcio Gomes. “Estamos muito felizes. É uma reforma muito esperada e agora vamos deixar esta unidade de ensino mais apropriada para as nossas crianças, que terão mais conforto e segurança”.



A coordenadora da escola, Erika Rodrigues Silva Matos, ressaltou ser um dia muito feliz para todos que têm alguma ligação com a escola. “Essa é uma obra bastante esperada e estamos recebendo um projeto bastante abrangente, que vai deixar a escola muito bonita. Serão intervenções extremamente necessárias e que contribuirão na melhoria do atendimento das nossas crianças”.



O secretário de Obras, Augusto de Jesus, explicou que serão quatro meses de obras. “Acompanharemos de perto para que a empresa faça o melhor serviço possível. Pedimos a colaboração dos pais e da direção para nos ajudar no acompanhamento dos trabalhos que serão realizados aqui. Sabemos dos diversos problemas que foram registrados na unidade de ensino, mas os mesmos serão sanados e em breve teremos uma escola com uma ótima estrutura”.