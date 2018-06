Gian Lopes assina parceria e Poá terá ações de segurança no trânsito

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR) e o governador Márcio França (PSB) assinaram parceria para Poá integrar o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. A assinatura ocorreu em solenidade realizada na manhã desta sexta-feira (29) no Palácio dos Bandeirantes. O programa estadual tem o objetivo de reduzir pela metade os óbitos em ruas e estradas até 2020. O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Poá, Wilson Lopes e o secretário de Indústria, Comércio e Relações do Trabalho, Ricardo Massa, também acompanharam o evento.

De acordo com Gian Lopes, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana vem realizando nos últimos meses diferentes ações de orientação para segurança no trânsito, como afixação de faixas orientativas em pontos estratégicos, distribuição de panfletos e intervenções nas principais vias da cidade.

“O principal objetivo desta parceria com o Estado é desenvolver a conscientização social sobre os cuidados básicos que motoristas e pedestres devem ter no trânsito. É essencial ensinar atitudes de respeito, precaução e responsabilidade no trânsito”, destacou o prefeito.

Já o governador Márcio França destacou que a iniciativa permite ampliar as ações da Prefeitura para reduzir o índice de acidentes. “O principal, claro, é a conscientização. Temos que tentar mudar os conceitos. Agradeço aos parceiros pela manutenção do programa durante todo o tempo”.

Com a adesão de Poá, o programa passa a beneficiar 224 municípios do Estado. Realizados por meio do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP), as parcerias superam os R$ 180 milhões em recursos.

O secretário de Transportes, Wilson Lopes, disse que com a mudança de algumas atitudes, será possível evitar acidentes no trânsito. “Entre elas: não dirigir alcoolizado; não usar o celular enquanto dirige ou atravessa as ruas; não ultrapassar o limite de velocidade; usar sempre o cinto de segurança; atravessar a rua nas faixas de pedestres; conhecer e respeitar todos os sinais e leis de trânsito”.

A ação

O Movimento Paulista têm apoio de nove secretarias e órgãos do Governo de São Paulo e alcançam diretamente 91% da população que mora nas 224 cidades, por meio de recursos e de apoio técnico. “Trata-se de um investimento para salvar vidas e tornar nosso trânsito ainda mais seguro”, afirma Silvia Lisboa, coordenadora do programa.