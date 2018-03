Gian Lopes assina termo de fomento ao espetáculo ‘Passos da Paixão’

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), assinou o termo de fomento firmado com a Associação Cultural Opereta, para o repasse de R$ 150 mil à entidade. O recurso será utilizado para produção do espetáculo teatral “Passos da Paixão”.

A assinatura do termo contou com a participação do presidente da Câmara, Welson Lopes (PR), do presidente da Opereta, Anderson Borges e do assistente de produção e captador de recursos, Fílipi Lima.

“Aproveito para convidar os poaenses e os moradores da região para esse espetáculo que será apresentado na Sexta-Feira Santa (30 de março), às 20 horas, na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe”, comentou o prefeito Gian Lopes. “Este termo de fomento é um importante reconhecimento do município a 19ª edição do espetáculo e é preciso ressaltar que o mesmo faz parte do Calendário Turístico do Estado”, completou.

A apresentação tem o apoio das secretarias de Cultura e Esportes, e de Turismo de Poá. “A oficialização do contrato para o Passos 2018 reafirma o compromisso da Opereta com o desenvolvimento da cultura poaense, traduzido nas dezenas de cidadãos que trabalham e atuam nesta obra, que é um patrimônio que já excede os limites regionais e torna-se referência dentro do Estado”, afirmou Borges.

Realizado pela Associação Cultural Opereta e a Cia. Teatro Roda Mundo, a peça, que conta a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo promete surpreender a todos com sua produção artística. Cerca de cem pessoas estão envolvidas entre elenco e produção para tratar o tema “a Juventude e a Esperança”. Os ensaios ocorrem no salão do Serviço Social Batuíra.