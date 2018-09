Gian Lopes assina termo para início de regularização fundiária

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), assinou nessa quarta-feira (12) o termo de início dos trabalhos de regularização fundiária na Vila São Francisco, o antigo Raspadão. As equipes que realizarão a topografia, inclusive, já estão no bairro conversando com os moradores. A legalização da região só é possível devido parceria do Poder Executivo poaense e a Secretaria de Estado de Habitação, por meio do Programa Cidade Legal.

“Foi com grande felicidade que assinamos o termo que possibilita o início dos trabalhos de topografia na Vila São Francisco, o antigo Raspadão. Essa é uma ação importante visando a regularização fundiária do bairro. Reforçando também que estamos trabalhando para que o Ministério Público autorize o Poder Público a fazer a ligação da rede de água e esgoto para todas as famílias do bairro”, comentou o prefeito.

Também participaram da atividade o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, os vereadores Welson Lopes (presidente da Câmara) e Lázaro Borges, secretários municipais e o coordenador técnico do Projeto Cidade Legal, Guilherme Correia, representando o Governo do Estado, que tanto tem ajudado a cidade neste processo de regularização de áreas em Poá, que até 2020 vai contemplar mais de 5.000 famílias.

Gian Lopes explicou que a regularização de áreas da cidade é uma política pública defendida por ele e que ganhou um grande impulso desde que assumiu a administração municipal, em 2017. “Inclusive, conseguimos após muito empenho a liberação da ordem de serviço para elaboração dos trabalhos de regularização da Vila São Francisco junto ao Programa Cidade Legal. Essa autorização engloba todos os serviços necessários para a regularização dos imóveis, busca documental, assessoria jurídica, levantamento topográfico, memoriais descritivos, cadastramento e estudo social e projeto urbanístico do bairro”.

Todos os serviços compreendidos serão custeados pelo Governo do Estado, e com a conclusão do projeto, será viável a regularização e a consequente concretização das tão almejadas obras de infraestrutura, iluminação, colocação de guias sarjetas, asfalto e planejamento para construção de instrumentos públicos como creche, escola, posto de saúde, a oficialização dos endereços, como também, das linhas de transporte coletivo.

O início do processo de regularização da Vila São Francisco contagiou os moradores do bairro.