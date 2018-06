Gian Lopes assina termos de cessão de áreas e fomento para trabalho social

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), recebeu na tarde desta sexta-feira (22), no Gabinete, representantes das entidades Associação Comercial e Industrial de Poá (Acip), Grupo Escoteiro São João Batista de Ybipiá, Associação Grupo Esperança Crianças com Mãos e Mentes em Ação e Associação Social Skate. O encontrou foi para a assinatura de termos de cessão de uso de áreas públicas, por 25 anos, para realização de seus trabalhos. Na oportunidade também foi liberado termo de fomento para o Lar Mãe Mariana.

“Estou muito feliz com a parceria firmada com as entidades que realizam um trabalho essencial na nossa cidade. Esta é uma ação que ajudará no desenvolvimento de diferentes projetos e iniciativas que certamente contribuirão para melhoria de qualidade de vida dos poaenses. Este tipo de parceria ganha à administração municipal e certamente as organizações e população”, comentou Gian Lopes.

O Lar Mãe Mariana receberá um termo de fomento no valor de R$ 500 mil, em parcela única. Os recursos são do Fundo Municipal do Idoso, objetivando a execução do Projeto Acolhimento Institucional de Idosos, visando o atendimento de pessoas com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, que não dispõe de condições para permanecer com a família, entre outros casos.

Áreas

A Associação Grupo Esperança Crianças com Mãos e Mentes em Ação assinou termo de cessão de uso de imóvel com área total de 250 metros quadrados, na Rua Pedro Latuf Cury, 98, Jardim Nova Poá, que será utilizado como sede social para o desenvolvimento de suas atividades sociais.

Já a Acip terá a disposição uma área pública que fica na Avenida Padre Anchieta, 180, para instalação da sede social, já que precisa de um espaço maior para atender os comerciantes e empresários do município.

O Grupo Escoteiro São João Batista de Ybipiá ocupará para o desenvolvimento das suas atividades uma área de 2.700 metros quadrados na Estrada Capitão Pedro Esperidião Hoffer, 1253. E a Associação Social Skate terá direito de uso de imóvel com área medindo 3,6 metros quadrados, na Rua Dona Guaraciaba, Calmon Viana.

Também participaram da reunião o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá; a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Andressa Lopes; o presidente da Câmara, Welson Lopes; o vereador Lázaro Borges; o vereador Saulo Teixeira Alberto da Costa, o Saulo Dentista; o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves; e o secretário de Administração, Alexandre Provisor.