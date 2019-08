Gian Lopes assina termos de fomento com entidades sociais de Poá

O prefeito de Poá, Gian Lopes, assinou na manhã desta sexta-feira (30), no Gabinete, seis termos de fomento com entidades sociais do município. Foram contempladas a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Poá (Apae), Reino da Garotada de Poá, Instituição Assistencial Lar Mãe Mariana, Associação Grupo Esperança Crianças com Mãos e Mentes em Ação, Instituição Cristã Beneficente Verdade e Luz e Associação Social Skate. A agenda foi acompanhada pelos secretários de Governo, Fernando Miranda e pelo chefe de Gabinete, Rogério Tarento.



“Sempre é uma grande alegria a assinatura destes termos de fomento com entidades que realizam um trabalho essencial na nossa cidade. Reforço que são recursos que ajudarão no desenvolvimento de diferentes projetos e iniciativas que certamente contribuirão para melhoria de qualidade de vida dos poaenses. Este tipo de parceria ganha à administração municipal e certamente as organizações e população”, comentou o prefeito Gian Lopes.



Todas as entidades obrigam-se a aplicar os recursos destinados pelos termos de fomento exclusivamente aos projetos já definidos, inclusive apresentando prestação de contas, nos termos da legislação em vigor, no prazo de até 30 dias após o encerramento das atividades.



A Instituição Assistencial Lar Mãe Mariana receberá recursos para execução do Projeto Acolhimento Institucional de Idosos; a Apae terá o projeto Ampliando para Acolher; a Associação Social Skate contará com o projeto Plantando Sonhos, Colhendo Transformação; o Reino da Garotada adequará as instalações elétricas do prédio do Centro de Juventude; a Instituição Cristã Beneficente Verdade e Luz executará o projeto Camerata Social Batuíra; e a Associação Grupo Esperança Crianças com Mãos e Mentes em Ação reformará parcialmente o imóvel que será utilizado para o atendimento de crianças e adolescentes.