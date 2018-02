Gian Lopes assina termos de parceria com organizações sociais

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), assinou na tarde desta sexta-feira (2), termos de parceria com organizações sociais para execução de serviços socioassistenciais no município. Foram contempladas seis entidades, com execução de oito serviços, sendo estes destinados a atender crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, bem como pessoas com deficiência.

O atendimento total contemplará 400 crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 15 anos (no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos); 600 atendidos nos projetos de qualificação profissional; 60 pessoas com deficiência; e 40 vagas para o serviço de acolhimento de idosos.

Acompanharam a assinatura o vice-prefeito Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Andressa Lopes, o chefe de Gabinete, Lucas Bertagnolli e os secretários municipais de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves e de Administração, Alexandre Provisor.

“É importante ressaltar que apoiar os trabalhos destes agentes transformadores é a melhor forma que a administração municipal tem de reconhecer suas atividades. A Prefeitura de Poá está à disposição para auxiliar estes espaços que realizam um trabalho especial na cidade”, comentou o prefeito Gian Lopes. Entre as organizações sociais contempladas estão Associação Criança com Mãos e Mentes em Ação; Aldeias SOS; Reino da Garotada; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae); Lar Mãe Mariana; e Instituição Cristã Beneficente “Verdade e Luz” – Batuira.

O vice-prefeito Marquinhos da Indaiá disse que a administração municipal está de portas abertas às entidades e parabenizou as mesmas pelo trabalho que vem sendo realizado.

“O trabalho destas organizações sociais auxiliam muito o município e por isso elas devem sempre receber nosso apoio e incentivo”.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves, explicou que no ano de 2017 a sua pasta em cumprimento a Lei 13.019 e também a Resolução CNAS Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, normatizou todos os serviços oferecidos à população, incluindo a padronização dos valores de repasses.

“Este trabalho contou com a participação dos Conselhos Municipais e das entidades. A partir daí a secretaria iniciou os processos de Chamamento Público, visando selecionar as melhores propostas de execução destes serviços”.