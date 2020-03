Gian Lopes baixa decreto de situação de emergência em saúde pública para prevenção ao coronavírus

O prefeito Gian Lopes (PL) baixou decreto para declarar situação de emergência em saúde pública com objetivo de prevenção ao novo coronavírus, em Poá. No documento, a Prefeitura determina uma série de medidas de prevenção contra o contágio do vírus.

Entre elas está a possibilidade da realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, vacinação, entre outras.

No decreto, a Prefeitura pede o isolamento dos moradores e a quarentena. No decreto, o prefeito Gian Lopes também recomenda a suspensão temporária de eventos religiosos, ou na impossibilidade, a manutenção de uma distância entre um metro entre os participantes.

Nos bares, restaurantes e estabelecimentos comerciantes, o decreto obriga a distância mínima de dois metros entre as mesas.

Também estão suspensas as aulas e qualquer evento que exija licença do poder público.

Eventos esportivos, culturais, oficiais e cursos estão suspensos. Também está prevista a licença por 14 dias dos funcionários públicos enquadrados em casos suspeitos da doença.

Poá não tem caso confirmado. São, até agora, 17 casos suspeitos aguardando resultado de exames.