Gian Lopes confirma Alan Rodrigues na Secretaria de Esportes

O prefeito de Poá, Gian Lopes, apresentou oficialmente na manhã de hoje (8/4), durante reunião no Gabinete, o educador físico Alan Rodrigues como o novo secretário de Esportes de Poá. Ele assume o cargo no lugar de Tonho de Calmon. Participaram da atividade os professores da Secretaria de Esportes, Eduardo Alfenas e Pedro Eduardo Lopes.



O chefe do Poder Executivo de Poá, Gian Lopes, agradeceu o trabalho de Tonho de Calmon na Secretaria de Esportes. “Atuante demais, sempre foi um diferencial de conduta e profissionalismo na administração municipal. Mas certamente isso não é um adeus, mas um até logo, porque certamente o destino o premiará com oportunidades incríveis, porque quem trabalha merece sempre mais”, comentou o prefeito, que também desejou boa sorte ao novo secretário de Esportes, Alan Rodrigues.



Rodrigues é morador de Poá há 30 anos, licenciado e bacharel em Educação Física, foi treinador da modalidade futsal das categorias de base e alto rendimento das equipes poaenses e também é ex-atleta de futsal e futebol de campo. Professor de natação e musculação, trabalha desde 2011 na Secretaria de Esportes de Poá e passou pelas funções de assessor técnico desportivo, chefe de divisão e diretor.



O novo secretário de Esportes, Alan Rodrigues, agradeceu a oportunidade e disse que dará continuidade ao trabalho de Tonho de Calmon, que teve grandes conquistas. “Poaenses ganharam importantes competições nacionais e internacionais; organizamos diversos campeonatos de futebol com equipes da cidade; revitalizamos praças esportivas e o Ginásio de Esportes; reorganizamos administrativamente e tecnicamente os núcleos esportivos; a Secretaria de Esportes de Poá abriu inscrições e manteve diversas escolinhas esportivas em diversas modalidades; fomos destaque regional nos Jogos Regionais e Abertos, entre outros. O Tonho fez um grande trabalho e vou dar continuidade aos projetos”, disse.