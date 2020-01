Gian Lopes confirma base do Corpo de Bombeiros em Poá

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PL), recebeu no gabinete os representantes do Corpo de Bombeiros, major Edson Lino, tenente Marcos Carbonel e o capitão Lucas Miatello, e durante a reunião o chefe do Poder Executivo solicitou apoio para instalação de uma base da corporação do município. Também participaram da atividade o chefe de Gabinete, Rogério Tarento, o secretário de Administração, Alexandre Provisor, o vereador Francisco Paulo Garcez, o Sargento Garcez e o coordenador da Defesa Civil de Poá, Fernando Caldeira Diogo.



“Reunião muito produtiva, em que solicitamos o apoio dos representantes do Corpo de Bombeiros para instalação de uma base no município. Quero agradecer o vereador Sargento Garcez, que sempre esteve focado neste pedido e acompanhou todo o processo. A construção da base será realizada pelo Estado e a cidade, como contrapartida, fará a doação de um terreno em um ponto estratégico na área central. Um projeto muito importante para Poá e que os bombeiros terão espaço e condições de se prepararem melhor para atender com mais agilidade às ocorrências do município e região”, comentou o prefeito Gian Lopes.



Segundo o major Edson Lino, a preocupação do Corpo de Bombeiros é sempre atender o mais rápido possível a comunidade. “Nós observamos que aqui em Poá existe uma demanda crescente de ocorrências. Então vamos tentar, juntamente com a Prefeitura de Poá, instalar uma base do Corpo de Bombeiros no município, para atender o mais rápido possível a população. Esse é um projeto de grande importância, já que um minuto perdido no atendimento pode significar a vida, a morte ou a perda do patrimônio de alguma pessoa”.



De acordo com o prefeito Gian Lopes, agora sua equipe vai trabalhar para superar as questões administrativas quanto ao projeto, para a rápida instalação da base do Corpo de Bombeiros na cidade. “Importante reforçar ainda que todos os equipamentos para atendimento emergencial também serão fornecidos pelo Governo do Estado e a nossa Defesa Civil poderá atuar em conjunto com os bombeiros, no mesmo prédio. Um grande presente para nossa cidade”.