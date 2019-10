Gian Lopes confirma reforma completa do túnel da região central

O prefeito de Poá, Gian Lopes, se reuniu na manhã desta quinta-feira, 24, com representantes da MRV Engenharia para acertar os detalhes finais da reforma completa do túnel da região central, que será realizada em parceria com a empresa e sem custos para o município. Também participaram da reunião o secretário de Administração, Alexandre Provisor, o procurador jurídico, Dr. Guido Pulice Boni e a equipe da Secretaria de Obras.



“Realizei uma reunião com os representantes da MRV Engenharia e acertamos questões administrativas e sobre a obra. Quero iniciar os trabalhos no local o mais rápido possível e entregar o quanto antes para população. Realizaremos todas melhorias necessárias no local. Tenho buscado alternativas na iniciativa privada para rápida revitalização de nossos prédios públicos e a passagem subterrânea Antônio Mandarano é um dos projetos efetivados”, explicou o prefeito Gian Lopes.



Segundo o chefe do Poder Executivo, a administração municipal está com diversas obras na região central, potencializando assim o comércio local e o desenvolvimento da cidade e principalmente melhorando a qualidade de vida da nossa população.



PRAÇA ARMANDO ROSSI



Totalmente recuperada, a Praça Armando Rossi (ao lado do Centro de Saúde II), será inaugurada nos próximos dias. O espaço conta com quadras para prática de futsal, basquete, tênis e vôlei; academia ao ar livre; churrasqueiras; quiosques; área de descanso; e um playground moderno e que respeita todas as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).



CSI



Também na área central, as obras para construção do Centro de Segurança Integrada (CSI) seguem em ritmo acelerado. Esse será um equipamento para melhorar o monitoramento na cidade contando com diversas ferramentas tecnológicas para serem aliadas no trabalho das polícias Civil, Militar e GCM no combate ao crime.



COMPANHIA DA PM



Já a reforma de dois prédios que futuramente receberão a 2ª Companhia da PM de Poá, que voltará a ficar na região central, teve início em agosto. Esta é uma demanda antiga solicitada pela população, vereadores e comerciantes, sendo acatada pelo prefeito Gian Lopes.



“Avançamos neste trabalho para trazer a Companhia da PM novamente para região central. Vamos utilizar tanto o prédio que já foi ocupado pela Polícia Militar quanto o espaço que por muitos anos foi utilizado pela Procuradoria do Estado. Agradeço a sensibilidade dos representantes da PM que trabalharam em conjunto com a administração para efetivar esta ação”, comentou o prefeito Gian Lopes.



NOVO VIADUTO

O prefeito Gian Lopes assinou em julho a ordem de serviço para a empresa FBS iniciar as obras para a construção de um novo viaduto, paralelo ao existente hoje na região central. Este equipamento melhorará muito a mobilidade urbana e impulsionará o desenvolvimento do município. Um investimento de R$ 12,8 milhões.



De acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, aproximadamente 20 mil veículos passam diariamente pelo atual viaduto e no horário de pico, muitos motoristas levam aproximadamente 40 minutos para percorrer uma distância de 1,5 quilômetro.