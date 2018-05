Gian Lopes confirma retorno da Pediatria no Hospital Guido Guida

O Hospital Guido Guida contará, em breve, com o retorno do atendimento de Pediatria. A informação foi confirmada pelo prefeito Gian Lopes (PR) e pelo vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá. A medida será possível devido à liberação de R$ 5 milhões, por parte do governador Márcio França (PSB), que entendeu o momento financeiro delicado de Poá e garantiu que vai apoiar o município para que a oferta de serviços essenciais na cidade não seja interrompida.

“O governador do Estado de São Paulo, Márcio França, destinou para o nosso município, com muita luta, um valor de R$ 5 milhões, para reabertura da nossa ala pediátrica aqui no Hospital Guido Guida. Ele assumiu o governo há poucos dias, porém, tem sido muito sensível às demandas de Poá”, comentou o prefeito Gian Lopes, que reforçou ainda a retomada das obras do Piscinão da Vila Romana, a conquista de R$ 25 milhões para canalização do córrego Itaim (região central), e R$ 4 milhões para pavimentação de diversas ruas cidade, tudo com recursos liberados por Márcio França.

De acordo com Marquinhos Indaiá, o governador tem sido um grande parceiro de Poá, e demonstrou seu compromisso com a cidade garantindo o retorno do atendimento da Pediatria no Hospital Guido Guida, uma das principais reivindicações da população da cidade. “Um atendimento importante às crianças do nosso município, que será restabelecido na nossa principal unidade de saúde nos próximos dias”.

O prefeito Gian Lopes ainda garantiu que além da Pediatria no Hospital Guido Guida, em breve a cidade contará com o Pronto Atendimento Infantil “Saúde da Criança”. “É um espaço que também será colocado em funcionamento na cidade nos próximos meses, e teremos em Poá, futuramente, um atendimento que será referência no Alto Tietê. Agradeço o apoio da população, a luta dos nossos vereadores e principalmente ao governador Márcio França, que socorreu a cidade de Poá neste momento e com a ajuda dele poderemos retomar um serviço tão essencial ao município”.

Saúde da Criança

O novo complexo de saúde do município será um local que contará com pediatras 24 horas, que atenderão crianças de zero a 14 anos, 11 meses e 30 dias. A capacidade de atendimento será de 400 crianças por dia, que serão atendidas por uma equipe especializada com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente sociais, farmacêuticos, entre outros.

“Para o projeto sair do papel o deputado federal Márcio Alvino garantiu uma emenda de R$ 1 milhão e isto demonstra o comprometimento dele com a cidade. Agradeço o empenho e a disposição dele e do deputado André do Prado, sempre lutando por melhorias para o município”, completou Gian Lopes.

O Pronto Atendimento Infantil Saúde da Criança contará com uma equipe especializada com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente sociais, farmacêuticos, técnicos de farmácia, entre outros. Esta unidade visa o atendimento da população infantil, para casos de baixa e média complexidade de urgência e emergência e contará com recepção e espera; leitos de emergência, utilizados no atendimento de paciente grave, que necessita de cuidados imediatos ou semi-intensivos; sala de triagem; sala de observação pediátrica; consultórios de atendimento; posto de Enfermagem; sala de inalação e hidratação; sala de curativo e sutura; sala de gesso; sala de coleta de exames; sala de Raio-X; brinquedoteca; entre outros”.