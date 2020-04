Gian Lopes confirma Rosa dos Santos na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

O prefeito de Poá, Gian Lopes, apresentou oficialmente na segunda-feira (6), durante reunião no Gabinete, a assistente social Rosa dos Santos como a nova secretária de Assistência e Desenvolvimento Social. Ela assume o cargo no lugar de Edevaldo Gonçalves. Participaram da atividade o chefe de Gabinete, Rogério Tarento e a primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade, Andressa Lopes.



“Agradeço o empenho do Edevaldo Gonçalves até o momento à frente da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Ele fez um maravilhoso trabalho, porém, precisava agora se concentrar em questões pessoais e profissionais. Então nós analisamos alguns nomes e o da Rosa dos Santos foi um dos mais indicados para ocupar o cargo”, comentou o prefeito Gian Lopes.



Rosa dos Santos é assistente social formada pela FAPSS (Faculdade Paulista de Serviço Social) em 2005. Assumiu cargo na Prefeitura de Poá em 2006, trabalhando como coordenadora do Programa Renda Cidadã e gestora do Programa Bolsa Família (até o presente momento). “Quero parabenizar o prefeito por esta escolha. A Rosa já desenvolvia um grande trabalho na Assistência, já que tem uma grande experiência”, comentou Edevaldo Gonçalves.



A nova secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Rosa dos Santos, agradeceu a confiança do prefeito Gian Lopes. “Conto com o apoio de todos os secretários e vereadores para continuarmos com o desenvolvimento de um grande trabalho na área social e em prol da população que mais necessita da nossa atenção”, concluiu.