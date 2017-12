Gian Lopes define prazo de 5 dias para concluir vistorias em praças

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR) determinou urgência na realização de vistoria, com prazo máximo de cinco dias, bem como adoção de providências para manutenção, reparos e consertos ou até mesmo interdição (parcial ou total) de praças públicas ou qualquer outro espaço municipal que contenha brinquedos destinados ao lazer.

Além disso, ontem, o prefeito determinou, em caráter de urgência, a instauração de Processo Administrativo de Sindicância para apurar eventuais irregularidades e responsabilidades em relação à manutenção e segurança dos equipamentos de lazer do Centro Integrado Esportivo Antonio Sanches, na Vila Monteiro. Na última sexta-feira, o local registrou um acidente em um dos brinquedos, que levou ao falecimento de uma menina de 9 anos. A criança foi atingida pela estrutura de um balanço que se desprendeu.

“Ou seja, o prefeito determinou que todas as praças ou espaços da cidade que contam com brinquedos sejam imediatamente fiscalizados pela Secretaria de Segurança Urbana, por meio dos profissionais do setor de Defesa Civil, que apontarão quais aparelhos estão sem condições de uso e estes serão removidos para receber os devidos reparos”, explicou o secretário de Segurança Urbana de Poá, Carlos Setsuo.

No documento assinado pelo prefeito, ele solicita que a Chefia de Gabinete providencie a remessa à Secretaria de Administração para adoção das diligências necessárias, observando-se as cautelas de praxe. Informações preliminares, apontam que a responsabilidade pela manutenção do centro esportivo é da Secretaria de Esportes, e por isso, a parte documental tem sido verificada, inclusive de encaminhamentos solicitando melhorias no espaço e esclarecimentos sobre quais foram os procedimentos adotados pela pasta. Uma comissão processante também será convocada.

“O prefeito determinou a instauração da sindicância. Agora será feita a publicação no Diário Oficial e será convocada a comissão processante. A partir daí começarão a ser ouvidos os envolvidos no caso e por meio do depoimento deles os trabalhos vão avançando. Como vai ser preciso apurar cada informação que chegar, não vamos definir um prazo de conclusão, no entanto o prefeito exigiu urgência na resposta quanto a este caso”, destacou Setsuo.

Acidente

Sobre a morte da menina Letícia Rayanny Marcelino, de 9 anos, a Prefeitura destaca que foi uma fatalidade e que lamenta o ocorrido. A administração municipal disse ainda que está oferecendo toda a assistência para os familiares da vítima.

O local do acidente foi isolado pela Secretaria de Segurança Urbana, para que seja feita a perícia técnica, que irá averiguar o motivo do acidente.